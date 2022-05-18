滿7天解隔！確診哥「卯起來做1事」尷尬了：能出門嗎　PTT傻爆眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內自5月8日起，確診者居隔7+7後，免採檢可直接解除隔離，不過一名網友就透露，眼看隔離期滿，身體也無任何異樣，但還是忍不住快篩了，怎料竟出現兩條線，讓他不知如何是好，尷尬直呼「都不敢出門了！」

網友在PTT發文提到，「現在政府政策是確診者7+7，只要第一個隔離7天時間到，不用快篩就可以出門；但我想說保險起見，自己在家裡快篩一下，明天就要滿7天，明明身體已經沒有任何症狀，結果篩3次，3次都是兩條線，害我都不敢出門了。」

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▲原po連續快篩了3次。（圖／翻攝自PTT）

面對這個尷尬的情況，他不禁疑惑，「確診隔離滿7天，自己快篩陽還可以出門嗎？」而鄉民則紛紛回應，「還是要有點良心啊」、「建議不要出門」、「跟你說免篩出門 ，你多事去篩幹嘛」、「你快篩大戶？1次篩不夠還篩3次」、「你快篩這樣很浪費」。

事實上，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞就曾為此解答，表示經過7天的居家照護或隔離治療，就算是完成了，「7天到3個月之內，若重複驗出陽性，都算是同一個感染，感染後陰陰陽陽的狀況可能長達3個月或以上，都不算是二度感染，也不用二度通報，民眾若在7天後仍驗出陽性，仍可多注意，與同住家人或親友維持一定防疫措施。」

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