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「與病毒共存」繼續趴趴走？　台灣1數據曝光：根本類封城

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫,圖為市府轉運站前。（圖／記者李毓康攝）

▲國人自主應變，減少外出風險。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內防疫政策漸漸朝「與病毒共存」發展，不斷放寬措施；不過，從Google最新的「COVID-19社區人流趨勢報告」顯示，這波疫情再起後，許多國人真的不趴趴走了，除了自主待在家減少外出，還有一部分是被匡列居隔，其中公園、零售店和休閒設施的人流都明顯下降，而住宅區則上升14個百分點。

Google「COVID-19社區人流趨勢報告」可呈現每個地理區域內各種地點的造訪人數變化，當然每個區域定位精確度及地點分類的定義也不盡相同。目前台灣這份數據更新至5月14日，以下共有6大類別：

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零售店和休閒設施：-43%

→餐廳、咖啡廳、購物中心、主題樂園、博物館、圖書館、電影院和其他院所

雜貨店和藥局：-14%

→雜貨市場、食品量販店、農夫市集、特殊食材專賣店、藥妝店、藥局和其他類似場所

公園：-62%

→國家公園、公共海灘、碼頭、寵物公園、廣場、公共花園和其他類似場所

大眾運輸站：-56%

→地鐵站、公車站、火車站等大眾運輸站，及其他類似場所

工作場所：-9%

住宅區：+14%

▲COVID-19社區人流趨勢報告。（圖／取自Google）

▲COVID-19社區人流趨勢報告。（圖／取自Google，點圖可放大）

從這份報告中可見，國人明顯有自主「類封城」的趨勢，不僅大幅減少在外活動，大眾運輸站的人流也大降了56%，唯獨「住宅區」增加14%。

回顧去年本土疫情首次大爆發，指揮中心宣布，自2021年5月19日到5月28日全國升三級警戒，嚴守國內社區防線，據2021年5月23日的人流數據顯示，6大場域分別為：

零售店和休閒設施：-55%
雜貨店和藥局：-14%
公園：-53%
大眾運輸站：-70%
工作場所：-30%
住宅區：+18%

有趣的是，將兩者相比較，今年「公園」的人流，還比去年三級時低了9個百分點，至於「零售店和休閒設施」和「大眾運輸站」，今年則分別高出12%和14%，但也算蠻明顯的變化了。

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

而精神科醫師潘建志發文直言，疫情讓人在家工作，減少外出娛樂，可以說人民自發升上2.38級警戒，「被手機出賣了，嘴巴上講共存，身體誠實地躲家裡。」

對此，網友們紛紛回應，「高素質的人民是防疫成功主因之一」、「最近確診跟居隔也上升很多，連帶的效應」、「坐等3.14159級」、「政府的無能作為，只能選擇在家自己防護」。

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