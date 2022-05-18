台電屏東區處逾400元「防疫關懷包」　送原鄉贈愛心

▲台電屏東區處處長顧育成(左)、佳義國小校長黃善祺(右） 。（圖／台電屏東區處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區營業處於今(18)日舉行「疫起加油 健康樂活」活動，將日前義賣新處長就任各界餽贈蘭花的所得化為愛心，由顧育成處長率台電志工至屏東縣瑪家鄉佳義國小及涼山部落文化關懷協會致贈「防疫關懷包」，令原鄉居民及孩童在疫情嚴峻時倍感溫馨。

疫情升高，確診居隔民眾激增，防疫物資需求相對增高，台電屏東區營業處贈送「防疫關懷包」，內有罐頭、酒精、保久乳、口罩、泡麵、酒精濕巾，餅乾等，價值逾400元，提高受贈者居家防疫效能。

佳義國小黃善祺校長表示，由於新冠疫情讓多數人猝不及防，非常感謝台電屏東區處能伸出援手關懷原鄉孩童，這 次「防疫關懷包」將分送給確診孩童家庭，讓他們能得到妥善的照顧。

另屏東縣瑪家鄉涼山部落文化關懷協會林明河理事長表示，因屏東縣確診者不斷攀升，「防疫關懷包」將轉贈至協會所創立的「沿山百合課輔班」確診學童家庭，幫助確診個案專心抗疫無後顧之憂。

台電表示，為了阻斷疫情擴散，針對儲備糧食、自身清潔、環境除菌、加強保健4大需求集結防疫備品，並舉辦「疫起加油 健康樂活」活動關懷偏鄉學童及部落，傳送愛心如同傳送電力一般無遠弗屆，除了善盡企業社會責任，也讓受贈者感受到社會各界的關懷與溫暖，在抗疫的路上並不孤單。