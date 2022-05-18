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竹縣+2301　「快篩0+7兩支3+4三支」非同住親友可代領

▲0518新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣今日新增2301人確診。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(18日)公布新竹縣新增2301例新冠肺炎本土確診案例，分別為1136位男性和1165位女性，無症狀者2166人，約佔94%。配合中央今起65歲以上長者快篩陽性，也可透過實地或遠距診療醫師評估後認定確診，並評估是否適應口服抗病毒藥物；因應接觸者居隔新制，0+7者可領2支公費快篩，3+4者可領3支，皆可由非同住親友至衛生所代領。

2301例確診者地區分布為竹北市813例、竹東鎮369例、湖口鄉480例、新豐鄉247例、新埔鎮95例、關西鎮62例、芎林鄉63例、橫山鄉23例、寶山鄉57例、北埔鄉26例、峨眉鄉9例、尖石鄉41例、五峰鄉16例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離841人、居家照護9841人。

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▲0518新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲非四類的一般民眾快篩陽流程。

衛生局指出，配合中央本月17日起調整COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，符合0+7新制者，可領用2支公費快篩試劑，3+4居家隔離者可領用3支快篩試劑。經疫調完成確認接觸者適用措施後，即可委由非同住親友至所在地衛生所代領公費快篩試劑，領取前請先電話聯繫確認。

▲0518新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲四類民眾快篩陽流程。

一、竹縣篩檢資訊：
1、購買實名制快篩試劑：民眾可至合約健保藥局或衛生所購買實名制快篩試劑。

2、一般民眾自行快篩陽性可至本縣採檢診所、5www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx家醫院開設的防疫門診或社區篩檢站接受公費PCR採檢：
(1)新竹縣公費PCR採檢診所

(2)新竹縣防疫門診醫院服務時間

(3)社區免費篩檢站：
每日上午9時至12時於新仁醫院急診室外
每日上午11時至下午2時於湖口仁慈醫院急診室外
每日下午6時至9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。
新竹縣醫院、診所、社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一站式服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

二、疫苗接種資訊：
1、自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)
2、各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢
3、新竹縣校園接種COVID-19 BNT疫苗將自5月25日起陸續規劃接種場次，目前BNT疫苗尚未到貨，先由學校端進行意願調查及衛生局媒合醫療團隊與學校安排校園接種日程，請家長配合學校作業並耐心等候通知。
4、目前兒童莫德納疫苗持續接種中，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至竹縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。

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