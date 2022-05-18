余苑綺抗癌有感！感人發文短短5天累積上萬讚

▲網友在爆怨公社感性發文，數百網友大讚「看了真的很感動」。（圖／翻攝爆怨公社）

生活中心／綜合報導

星二代余苑綺罹癌多年，一直積極抗癌鼓舞許多病友，近日有網友在爆怨公社感性發文，同樣身為癌症病人，看到余小姐罹癌後，家人不離不棄有強大的向心力，也想分享自己的故事，感人的發文短短5天時間累積數百則留言及一萬多個讚，網友大讚「看了真的很感動」、「真心替你高興，親情比愛情重要多了」。

原PO提到從小到大的人生都很順遂，跟老公結婚16年沒有生子也很幸福，直到自己罹患子宮頸癌後一切變了調，因久病纏身花費高額醫藥費，長久下來遭到婆家嫌棄，婆婆甚至「誤傳」訊息給我，內容是說叫丈夫快跟我談離婚，趕快把新媳婦娶進門，肚子的孩子不能等之類，總之我的丈夫變成了我的前夫，直到哥哥對我做的一件事情，讓我整個心態都變了。

原本不務正業一年換N個老闆的哥哥因為我的病情，不但不再換工作，個性也有了巨大的改變，有一晚哥哥喝酒時哭說：「我只有這個妹妹，我不振作起來成為她的後盾，那她要怎麼堅強的治療癌症！」就像當初余祥銓為了家人振作。

當年在受到病痛的折磨時，不免怨天尤人心想「我這一輩子沒有對不起任何人，為什麼偏偏是我」但是看著娘家家人對我不離不棄，這時我就會叫自己要努力抗癌，我要康復！我沒了婚姻，但收穫了親情，對此我深懷感恩，原PO分享自己的故事，希望各位朋友即使遇到任何逆境，還是要樂觀看待，想想身邊愛你的人，一切都會過去的。

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