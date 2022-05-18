煎餃放3小時「爬滿數十隻蛆」　她崩潰已下肚！網分析點1可能原因

▲原PO買了煎餃放進保冰袋3小時後，爬滿白白的蛆。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

記者黃品臻／綜合報導

「很噁的煎餃！」一名女網友貼出一段食物影片，提到早上7點多買了煎餃後放入保冰袋，老公在10點多要吃時，竟發現煎餃上有數隻白色的蛆在蠕動，最多的更有十幾隻，更讓她崩潰的是她和兒子的份早已吃完了，貼文掀起熱議，不過也有網友認為不能斷定是煎餃的問題。

這位女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一段21秒的影片，提到第一次光顧這家早餐店，「早上7點多買直接放進保冰袋，早上老公沒空吃，10點多要吃竟發現有蟲，我的媽呀～每一顆都有？！最多甚至十幾隻？」

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從原PO貼出的影片中可以看到，仔細看煎餃底部，確實能看到有白色的蛆在爬行，而更讓原PO崩潰的是，她和兒子的煎餃早就已經吃完了。

貼文掀起熱議，網友們見此紛紛留言表示，「這下我早餐哪敢再吃煎餃啦」、「不仔細看真的不會知道欸，好噁心」、「以後吃早餐，都要先檢查清楚再下口」、「感謝你，讓我一陣子不會吃煎餃」、「天啊快吐了」。

不過也有網友認為事有蹊蹺，不能妄下斷言，「已經隔很久無法證明是店家問題」、「這應該不干店家的事情吧，東西是熟的不可能有蛆」、「煮熟的煎餃怎會有活蛆？是不是誤會了什麼？」「買了過了3小時……有爭議，先不下定論」、「煎餃會放在檯面上高溫油煎，煎過後，那些蟲蟲應該都死了才對，所以這些蟲……」。

其中有不少網友推測，可能跟蒼蠅在煎餃上產卵、下蛋有關，「煎熟後，不是他放到被蒼蠅下蛋，就是你買回家沒馬上吃的時候被蒼蠅下蛋，總之就是放很久才會有這些蛆蛆」、「有可能是剛生下的，釣魚用的餌很腥，常常有蒼蠅來挖洞寄生，剛拉出來的，就是這樣的，跟早餐店沒關係，煮、煎餃的熟度都能把蟲煎熟」、「保存不當，被蒼蠅下蛆蛆蟲了」、「應該是煎好放涼的時候被蒼蠅下蛋了，然後因為沒有馬上吃，所以蒼蠅寶寶就孵化了」。