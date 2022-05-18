首座都市型科學園區　36公頃「竹科X」園區打造科技廊帶

▲9公頃的中油油庫區目前為乙種工業區，未來市府將辦理都市計畫，結合台肥19公頃用地、藝文高地8公頃用地，串聯為36公頃「竹科X」科技廊帶。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府2017年促成中油油庫遷庫，讓18座油槽供油走入歷史，目前新竹中油油庫區域開挖量已逾9成，已完成17座油槽拆除，預計年底就完成污染整治，僅保留的S-1油槽，將由文化局列冊追蹤，而將近9公頃的油庫區，未來將透過都市計畫，結合鄰近台肥科商園區、藝文高地，活化為36公頃「竹科X」產業園區。

位於公道五路上的中油新竹油庫，於民國43年啟用，內含18座油槽，過去每日供油量約1800到2000公秉，不過隨著都市發展，油庫比鄰住宅區、商業區與科技聚落，居民廢庫聲浪從未停歇，經立法委員柯建銘、林智堅市長積極奔走，在中央與地方攜手之下，2017年底終獲中油同意廢除新竹油庫。

▲▼中油新竹油庫內含18座油槽，2019年拆除，僅保留S-1油槽列冊追蹤，目前油庫土壤開挖量91.4%、離場量81.5%、生物復育量88.2%，預計年底整治完後驗證，即可解除列管。





2019年市府展開油槽拆除作業，陸續拆除17座油槽，僅保留1座超過50年歷史、編號S-1的油槽，同時於2018年由文化局列冊追蹤；目前油庫正進行土壤及地下水控制場址，截至4月底，土壤開挖量達91.4%、離場量達81.5%、生物復育量達88.2%，預計年底整治完成後，再經環保局驗證，污染控制場址就將解除列管。

這塊9公頃的中油油庫區目前為乙種工業區，未來市府將辦理都市計畫，結合台肥19公頃用地、藝文高地8公頃用地，串聯為36公頃「竹科X」科技廊帶，成為首座都市型科學園區新典範。

▲隨著都市發展，油庫比鄰住宅區、商業區與科技聚落，成為嫌惡設施，居民廢庫聲浪不斷，在中央與地方攜手之下，2017年底終獲中油同意廢除新竹油庫。

竹科X為中央地方首度攜手合作，投入超過183億元，同時也是首座都市型科學園區，未來將開創新竹第二條科技廊帶，未來聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）等軟體產業，串連國際展演中心及藝文高地，打造結合人文、科技的產業創新廊帶。

其中位於台肥科商園區的科技部竹科X基地，已於今年開工首棟軟體大樓，預計2024年完工，後續也將再興建2棟軟體大樓。軟體大樓將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業。

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