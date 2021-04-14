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近3千職缺、年產值196億！「竹科X」第1棟大樓最快年底動工

▲近3千職缺、年產值196億！　竹科X第1棟大樓最快年底動工。（圖／新竹市府提供）
▲竹科X產業園區，占地36公頃，第1棟軟體大樓最快將於今年底前動工，預計2024年完工。
（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

位於新竹市公道五路上的竹科X產業園區，占地36公頃，第1棟軟體大樓最快將於今年底前動工，預計2024年完工，以多元、永續為概念，創造大量綠意圍繞，規劃為地下1層、地上11層辦公大樓。新竹市長林智堅表示，第一軟體大樓完工後可望創造2800個就業機會、年產值196億元，另台肥基地TFC 1科技大樓目前進駐率已超過9成，有科技大廠如英特爾、ASML台灣總部，為竹科X重要發展里程碑。

市府表示，2017年起市府與科技部、新竹科學園區管理局、台肥、中油攜手合作推動竹科X，投入183億元打造都會型科學園區，連結周邊藝文高地等消費生活機能，未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業，目標整體園區創造1470億元產值、2.1萬個工作機會，盼吸引創新科技研發中心與企業總部，創造總部經濟（Headquarters Economy）效應，讓新竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

▲竹科X,新竹軟體科學園區。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹科X產業園區規劃為地下1層、地上11層辦公大樓，第一軟體大樓完工後可望創造2800個就業機會、年產值196億元。（圖／記者陳凱力攝）

科技部新竹科學園區管理局陳淑珠副局長表示，竹科X基地占地3.74公頃，預計新建3棟研發大樓，整體樓地板面積上看6.5萬坪。將於今年底開工的第一軟體大樓，空間設計將地下1層作為入口大廳及停車場，地上1、2樓設置商店、共享辦公室及交誼空間，3到11樓為出租辦公室，將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業進駐。

陳淑珠也提到，以竹科X基地為核心，西側為新竹市中心與舊城區，擁有深厚人文氣息；東側隨著便捷聯外交通，串聯生醫與科學等高端產業園區；南側則鄰近學研單位，像是工研院、清華大學與交通大學，充滿創新學術精神。

透過基地串聯，竹科X產業園區東起科學園區、西接大車站計畫，以科技產業與人文風貌為基底，透過開放空間與綠廊道的留設，拉近科技產業與市民日常的距離、串聯都市潛力點，如同植物種子在此成長茁壯，成為一座結合藝術、人文、科技、生態的帶狀產業園區。

▲近3千職缺、年產值196億！　竹科X第1棟大樓最快年底動工。（圖／新竹市府提供）

▲市府與科技部、新竹科學園區管理局、台肥、中油攜手合作，投入183億元打造竹科X產業園區，未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業，目標整體園區創造1470億元產值、2.1萬個工作機會。（圖／新竹市政府提供）

負責第一軟體大樓設計的九典聯合建築師事務所、建築師張清華也說明建築設計，他指出，透過順應在地微氣候、節能、逐層綠化，提供創新人才健康呼吸及生活的工作空間，鼓勵產學之間的交流與媒合，達到共生共榮、永續循環的理念。

除竹科X基地，目前台肥基地TFC 1科技大樓進駐率已超過9成，有科技大廠如英特爾、ASML台灣總部進駐，TFC 2科技大樓也緊鑼密鼓籌備，開發計畫由市府審查中，預計今年底前動工，另台肥整體開發區（D4、D5街廓）積極辦理招商中，中油基地則將於明年底前完成汙染整治。

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關鍵字：

竹科X新竹軟體科學園區

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