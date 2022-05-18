多名長者排隊狂抽公廁衛生紙　工作人員勸阻無效：就是愛貪小便宜吧

文／香港01

重慶1間公廁近期每天聚集大批長者不斷排隊拿廁紙，每次至少取數十至逾100張帶走，其他正常需要使用洗手間的市民亦受影響。公廁的工作人員透露，留意到相關情況後已採取不同應對方法，希望阻止長者的行動，甚至直接勸喻對方勿貪小便宜，可是長者會仍然故我地抽廁紙，因而感到非常無奈。

▲網友直擊重慶某公廁有一群長輩排隊狂抽免費衛生紙。（圖／翻攝微博，下同）

有關影片在網上瘋傳後惹來熱議，不少人直斥排隊的長者不是缺廁紙，而是心態有問題，「不是物質意義上的窮，是精神上的窮，窮到骨子裡那種窮。」

內地網絡流傳片段，顯示重慶綦江萬盛經濟技術開發區三元橋附近1間公廁，聚集了大批長者組團去排隊抽廁紙。片段可見多名長者在公廁門口的廁紙架前排起隊來，輪流抽取免費提供的廁紙，每人每次動輒抽出數十，甚至是超過100張帶走；有人抽完後更會重新排隊，輪候再次取廁紙，片主（影片拍攝者）也不禁大嘆：「怪不得有時去公廁沒紙巾。」

片段曝光後引來網民熱議，涉事公廁附近有商戶向當地傳媒反映，指老人組團取廁紙的情況已持續一段時間，即使公廁職員多次勸阻，長者們也不為所動，「就是愛貪小便宜吧」。

負責管理公廁日常運作的職員也大嘆無奈，免費提供的廁紙每盒約有500至600張，「正常1天1盒是夠的，現在經常很快就沒了。」

他們坦言想過很多方法嘗試阻止長者的行動，「最初的廁紙盒可以1次抽取多張，後來更換成現在1次只能抽取1張的」，甚至會安排職員直接在公廁現場告誡長輩不要排隊取廁紙。有時候真正需要廁紙的廁所使用者也會提醒老人勿貪心，可惜全部勸喻都無效，老人團仍然「我行我素」狂抽廁紙，「實在拿這些老人沒有辦法。」

網友看過片段都紛紛批評片中老人家貪心又缺德，「為了佔這點小利，太丟人了」；「有時候我就會想，有些人是因為窮而喜歡佔便宜，還是因為喜歡佔便宜而窮？」；「看一個城市的管理水平與文明程度，就看公廁內有沒有衛生紙」。

有人則指就長者們多次排隊取得的廁紙根本自己也用不完，而且也差不了多少錢，認為他們缺的不是廁紙，而是道德良心，「不是物質意義上的窮，是精神上的窮，窮到骨子裡那種窮」；「這些人一點都不窮，就是劣根性」。

事實上，民眾在公廁大量取走免費廁紙的事件在內地常有發生，其中2017年成都人民公園首批購入的1500卷廁紙在7天內耗盡，因園區內遊客浪費和盜竊廁紙的情況極嚴重，園區曾做實驗，南門公廁安裝廁紙盒後，30個蹲位廁格內的廁紙在1個半小時內竟被全部取光。

內地有城市為免公廁的廁紙被濫取，擺放了「掃碼取廁紙」的機器，使用者要掃碼才可以取廁紙，其中早於2018年已有連登仔（社群軟體使用者）在深圳見識過該裝備，更貼出圖片分享，不少網民都嘲諷「去屎坑實名制」，又指如果去廁所沒有攜帶手機，恐怕「連屎都冇得抆（連廁所都無法上）」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】