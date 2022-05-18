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提供「9270」群組教新手媽喬姿勢　台中慈院獲國際愛嬰醫院認證

▲台中慈濟醫院獲國際愛嬰醫院認證。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲台中慈濟醫院獲國際愛嬰醫院認證。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中慈濟醫院今年首獲「國際愛嬰醫院」認證，效期從今年1月1日起為期3年，5日由院長簡守信帶領母嬰親善團隊正式揭牌；致力推廣母嬰親善照護與母乳哺育的多位醫界代表，包括台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理、中華民國助產師助產士公會全國聯合會理事長林桂美，及國際母乳哺育行動聯盟（WABA）台灣主要聯絡人陳昭惠醫師等均以視訊祝賀。

台中慈院母嬰親善團隊副主委暨小兒科主任李敏駿指出，該院於2010年即以全國第一佳績，通過母嬰親善醫院認證，爾後屢獲國民健康署肯定為母嬰親善標竿學習醫院；今年繼SNQ國家品質標章後，再通過國際愛嬰醫院，成為首家符合國際水準認證醫院殊榮，而「國際愛嬰醫院」認證評核標準要求，如產檯皮膚接觸率、住院期間親子同室率、純母乳率、工作人員教育要求與相關人員面談等，都比母嬰親善醫院更嚴格。

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「國際愛嬰認證不只對寶寶友善，對媽媽也友善。」李敏駿強調，成功母乳哺餵的措施之一，是媽媽在產後與嬰兒的肌膚接觸至少1小時，寶寶以生物本能找到乳房含上去、吃第一口奶，讓新生兒邁出健康的第一步；台中慈院母乳哺餵率達70%，遠超過國民健康署統計全國母乳哺餵率的2.3倍之多。

全程親餵母乳的劉太太肯定慈院提供「9270（閩南語諧音：就愛餵乳）」網路群組，母嬰親善個管師到府協助媽媽「喬」出正確餵奶姿勢的服務，也是全台僅見；劉先生參加產前完整課程後，全程在產檯旁陪產，第一時間看著孩子出生，明白太太辛苦，更有一份溫馨感動。

李敏駿表示，在院方高階主管支持下，團隊擁有足夠的人力、物力，有技巧地實際協助哺乳或有其他需求的所有家庭；簡守信也肯定李敏駿和母嬰親善團隊主委副主委暨副院長莊淑婷帶動多單位團隊同心協力，推廣母乳哺育等重要工作、落實對媽媽跟寶寶的關懷，得到首家國際愛嬰醫院榮譽，十分不容易。

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