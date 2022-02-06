排孕婦、哺乳女勞工上夜班？　北市：最高罰業者45萬元

▲雇主不得讓懷孕、哺乳期間的女性勞工於夜班出勤。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者袁茵／台北報導

司法院大法官去（2021）年8月20日公布釋字第807號解釋，宣告《勞動基準法》第49條第1項規定「女性夜間10時至凌晨6時出勤，須經工會或勞資會議同意」違憲後，相關規定就失去法律效力。不過台北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主仍不得使懷孕或哺乳期間的女性勞工排定夜班出勤。

北市勞動局表示，過去檢查發現，有旅館女性服務人員需配合雇主排定班別於早班或晚班出勤，該勞工已向雇主告知懷孕，並申請產檢假，但雇主在排定班別工作未留意，仍排定該勞工於晚上10時至隔天早上6時班別，已違反《勞動基準法》第49條第5項規定。

陳信瑜強調，根據《勞動基準法》第49條第5項，有關禁止妊娠或哺乳期間的女工於夜間工作規定，是基於母性保護必要，不因釋字第807號公布失效，雇主於排定女性勞工班別仍應留意工作時間，避免觸法；如果雇主使懷孕或哺乳期間勞工於夜間出勤工作，仍違反《勞動基準法》第49條第5項規定，違者依法可處9萬至45萬元罰鍰。

另外，陳信瑜補充，《勞動基準法》第49條第3項規定仍屬有效，女性勞工因健康或其他正當理由，無法於晚上10時至隔天早上6時內工作者，雇主仍不得強制其工作。