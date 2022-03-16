雙寶媽哺乳！公公衝出來看　她竟被婆婆扯髮：不要臉、搶我老公

▲雙寶媽說，「想問我公公，為什麼一聽到我大兒子喊要喝奶奶，就會衝出來，而且還不止一次。」（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「沒想到會發生在我身上…」一名雙寶媽控訴，她幫小孩哺乳時，公公突然冒出來，結果她竟被婆婆扯頭髮罵「不要臉、搶我老公」；且丈夫還說她仗著剛生產完胸部很大，有心要勾引公公。她強調這是真實事件，現在她決定要離婚，「我公公根本就是故意的，噁爆。」

這名媽媽在「匿名公社」表示，老大（2歲）和剛出生的老二，她幾乎都是餵全母乳；過年完，她家裝修，所以搬到婆家暫住，可能是在家裡哺乳習慣了，只要時間到了，她就很自然幫孩子哺乳。

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原PO說，在婆家，因為有時公公會走來走去，被嚇到一次後，她就會披一條寬版絲巾在肩上；14日大兒子在客廳玩，她抱著小兒子在旁邊陪，「大兒子突然說要喝奶奶，我還來不及把絲巾披好，我大兒子已經把衣服掀開了。而我公公原本都有午睡的習慣，但他突然間冒了出來，我急著要遮掩，他卻喊『小孩喝奶，妳幹嘛遮』？」

▼原PO生了兩名小孩，幾乎都餵全母乳。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

「然後就被我婆婆聽到了」，原PO控訴，婆婆沒給她解釋的機會，一出來就扯她的頭髮，罵她「不要臉、搶我老公」，她被扯倒在地上，婆婆還不鬆手，兩個小孩都被嚇哭，她慌張拉著小孩逃出來。

原PO指出，她當下只穿著拖鞋，手機、錢包都沒拿，後來是去超商借電話，叫姊姊載她回娘家，「我爸媽聽了很氣憤，要我老公給個交代。但我老公卻聽信我婆婆的話，覺得我就仗著剛生產完胸部很大，有心要勾引我公公，還說我都故意挑我公公出現的時候，掏奶餵小孩，我根本沒有好嗎？」

原PO寫道，「我才想問我公公，為什麼一聽到我大兒子喊要喝奶奶，就會衝出來，而且還不止一次，幾乎都會，他根本就是故意的，不是嗎？之前我為了躲他還跑到房間，他還會說一直窩在房間不行，還不准我把房門關上，他自己老不羞，現在全怪在我頭上？」

▼原PO心灰意冷決定離婚。（示意圖／翻攝Pexels免費圖庫）



原PO表示，現在婆婆堅持要老公跟她離婚，老公居然也考慮了，「我都幫他生兩個孩子了，現在卻因為這種事情懷疑我的人格。XXX我告訴你，現在是我不要你，不是你不要我。」

對此，有網友直呼，「我永遠相信有色公公，專門在媳婦面前故意做些難看的事，或是偷摸媳婦。」原PO回，「我現在也相信了，只是沒想到會發生在我身上。」

原PO強調這是真實故事，「我公公根本就是故意的，噁爆」，她現在決定離婚，爸爸和哥哥、姊姊已殺去婆家，「小孩我生的，我無法給他們。反正我婆婆說了，他們家不缺孫子，反正再找女人生就好。」

▼原PO控訴文章。（圖／翻攝「匿名公社」）

