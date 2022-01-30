寶寶滿月親餵！爸爸卻吃了「他的食物」　媽擔憂1點...網全壞笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親害羞詢問，在親餵寶寶期間，如果爸爸「忍不住吃了他的食物」，是否需要特別清理，才不會影響到小孩。這番話讓醫師無奈笑了，直呼「這個世界太複雜我不懂，不要搞得緊張兮兮的，好嗎？」

名醫蘇怡寧11月間，在臉書PO出對話截圖，一名母親苦笑詢問，「不知道問這個會不會被你碎念，但想知道正確的是什麼，所以還是想請教一下。寶寶滿月還在親餵，爸爸忍不住吃了他的食物，雖然已經洗澡了，但還是有疑慮，這樣可以給寶寶吃嗎？」

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一席話讓蘇醫師滿頭問號，脫口反問「爸爸喝奶？」而該名母親立刻解釋，他說想試試看，「但大人口腔細菌會不會影響到寶寶，還是我可以怎麼樣再清潔一次嗎？」

▲該文釣出一些「藍勾勾」神回。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

對此，蘇怡寧強調，餵母乳不需要無菌，「一開始我是真的不知道這位媽咪在說啥，後來等我搞清楚了，還是不理解到底在糾結啥，人又不是無菌的，不然...你是要全身紫外線消毒，還是整個人進消毒鍋？」

po文狂吸破萬讚，不少網友歪樓笑回，「了解，把拔還沒斷奶」、「馬上就看懂，算正常的嗎」、「我餵母乳的時候，完全沒想過這個問題」、「寶寶嫌爸爸髒，寶寶有苦難言」、「下次請爸爸喝左邊，寶寶喝右邊，這樣就不用糾結了」、「等等...怎麼突然就開車了」。

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