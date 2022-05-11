人妻外遇還產子　反嗆工程師老公「只是恐怖室友」

▲廖姓工程師因被工作派遣至台南，因此與老婆聚少離多，未料回來時卻發現老婆不但外遇同事還產子，怒對2人提告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名擔任工程師的廖姓男子，2014年和老婆結婚後，原家庭生活美滿，未料因工作調至台南後，竟發現老婆不但外遇還懷孕，並堅持生下小孩，廖男在揪出小王身分後，怒對2人提告求償280萬元。台北地院審理後，判廖妻與小王需賠償廖男50萬元。

廖男向法官表示，他和老婆在2014年結婚，婚後家庭幸福美滿，更每年固定帶老婆出國遊玩，不料後來因工作關係，他被公司派遣到台南擔任駐點工程師，從此與老婆聚少離多。熟知，他竟發現老婆在這段時間竟然外遇出軌，還因此懷孕，他也曾苦勸老婆愛惜家庭，不要一錯再錯，但老婆卻堅持在去年10月把小孩生下，讓他氣急。

事後，他查出讓他戴上這麼大一頂綠帽的人竟是老婆的同事張姓男子，認為張男明知老婆不是單身女子，卻利用他派駐外地，和老婆聚少離多之際，引誘老婆發生不倫戀，怒對2人提告求償280萬元。

庭審時，廖妻卻反向法官控訴，她和廖男結婚後，廖男根本沒有給她任何幸福，本來希望能夠分手，但後來廖男因病住院，她擔心如果在這時提分手，會影響到廖男的健康，才會同意和他結婚。

廖妻指出，婚後2人財務獨立分帳，各自負擔花費，根本就不是一般夫妻相約出遊之情形，難認2人婚姻生活美滿，何況2人結婚後並未同住，只有周末才會到婆家住一晚；而廖男大病初癒後脾氣變得相當暴躁且無法溝通，2人感情冷淡，但廖男卻還是常常無視她的意願與她發生關係，導致她的精神大受折磨。

廖妻更進一步控訴，自從她懷孕以來，廖男根本就沒發現她已經懷孕，顯見2人婚姻關係破裂，直言廖男對她來說根本就是一位會在周末同住的「恐怖室友」。

台北地院勘驗相關證據後，認定廖妻所生之孩子，確實並非是廖男的親身兒子，可見廖男控訴老婆外遇同事，還因此懷孕產子等事，應屬有據，認為廖妻外遇出軌事實明確，侵害廖男情節重大，衡量廖妻與小王之學識經歷後，判2人需賠償廖男50萬元。