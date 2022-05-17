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12星座該小心「爛男人類型」曝！老梗：你好像我妹妹　秒撩牡羊女

滑手機,傳訊息,曖昧,嬌羞,害羞（圖／記者李佳蓉攝）

▲在追求愛情的過程中，你也不斷遇到爛男人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

對單身女子來說，最重要的就是找到一個好的男人，不過有太多爛男人也很懂得怎麼去演一個「好男人」，讓很多女生在無意當中掉進陷阱，慢慢認識之後才發現原來這是個爛桃花，究竟單身的十二星座女面對哪些類型的男生出現時要提高警覺呢？跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

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★牡羊女：

有些男人會想要認妳當乾妹妹，或是很老梗地告訴妳「妳好像我妹妹」之類的情況，當然這是因為牡羊女本身就很可愛、很天真的緣故，但有些爛男人就是會用這種理由來接近妳，遇到這種情況時要提高警覺喔！

★金牛女：

要特別小心的是很愛炫富的男人，一部份的原因是因為金牛女總會覺得經濟實力是個加分的重要項目，但是有些爛男人只有空殼、事實上卻根本沒什麼錢，開名車、穿名牌不代表就是真的有錢，不要太容易被騙。

★雙子女：

和妳突然聊得很來的男人是妳該小心的男人。雙子女容易因為這樣和這個男生發展得很快，卻錯失了去看透對方、摸透對方底細的機會，加上很多雙子女覺得自己很聰明不會被騙，卻反而栽在這樣的高手級爛桃花手裡。

★巨蟹女：

對於看起來很成熟穩重、面對妳像是在照顧女兒、呵護備至的男人時，巨蟹女是該要小心一點，這類溫柔的好男人往往可能早就已經成家立業，或是沒告訴妳他家裡還有位太太在等他回家，太快淪陷小心誤當了小三喔！

男生陪女友買包包。（圖／達志／示意圖）

▲看起來溫柔體貼的男人，最容易攻陷巨蟹女的心。（圖／達志／示意圖）

★獅子女：

帥哥讓妳無法擋、又高又帥的男人更是讓妳無法不動心，可是偏偏帥哥很多都沒良心、花花公子多半都很有魅力，看到帥氣的男人不要太快一頭栽進去，有些爛男人就是很會打點外表，但內心可真的是爛透了呢！

★處女女：

保守型的處女女有時候反而容易愛上壞男人，比較明顯的可能是這個男生有黑道背景、或是帶著點跑江湖的氣息，有些處女座女生容易對這樣的男人既崇拜又著迷，不過真的交往的話恐怕也是一段辛苦的戀情呢！

★天秤女：

天秤女也是難擋貴公子路線的男人，特別是有品味、很懂時尚、很會穿衣服的男人總是容易迷倒天秤女，可是不少花花公子也是開名車、喝紅酒，這是他們把妹的必要工具和手段，不要被虛華的外表太快迷昏喔！

★天蠍女：

天蠍女面對帶點痞樣、很皮的壞男人有著特別的興趣，這類的男人很有趣、很懂得怎麼逗天蠍女笑，也知道該怎麼去引起天蠍女的好奇心，問題是這種類型的男人其實也是標準的浪子，往往也會把天蠍女整很慘。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲射手女孩對於「懂很多」的男人深深著迷。（示意圖／本報資料照）

★射手女：

射手女對於旅行過許多國家、懂很多事情的男人容易著迷，其中當然也包括了外國人，可是這類繞著地球跑的男人可能都處處留情、也可能表示「對每一段感情都很認真」，但他可能不會告訴你他是「同時」對每段感情都很認真。

★摩羯女：

摩羯女要當心的事業成功、有點年紀、穿著很時尚的男人，不少摩羯女愛的就是成功又有地位的男人，不過這類男人往往可能不是離過婚、就是沒有告訴妳他還沒離婚，如果不想莫名其妙當上二奶，還是要多小心點好。

★水瓶女：

妳應該要多聽聽朋友的意見，如果妳的好友們都覺得這男人很糟糕、不是個好對象，那麼就請妳要再多三思。很多水瓶女是高機率選到怪怪的男人，只能說妳們天生喜歡嚐試奇妙的對象，但奇妙的卻可能是特別爛的。

★雙魚女：

把甜言蜜語掛在嘴上、一直告訴妳有多愛妳、沒有妳就活不下去的男人是妳最該小心的男人，雙魚女很容易因此掉進了自己的浪漫世界，進入這種浪漫盲目模式的妳就容易被爛男人騙，被灌迷湯時要記得把持住、保持清醒！

本文經授權轉自：亞提米斯

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