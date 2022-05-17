4星座520後桃花開　會被告白「我愛你」

▲小孟老師說，520之後是天蠍座感情運勢最好的時刻。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

5月20日即將到來，命理專家小孟老師分享，520之後4星座桃花朵朵開，會有人對你說「我愛你」，包括雙魚座、天蠍座、處女座和射手座。

TOP 4：射手座

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單身者不吵不鬧，坐等愛情，尤其想脫單的，520之後到年底會慢慢出現，不急不躁，慢慢來到，只需要睜大眼睛，好好觀察對方是否有符合你們的條件即可，可使用網路交友，有可能發展出一見鐘情的戀愛。8～11月，疫情降溫時，有戀人者也可安排個小旅行，為婚姻愛情增溫。

TOP 3：處女座

520之後單身者有機會遇到天命之人，有意交往的可得好好把握機會，特別是去年已經錯失愛情的人。桃花出現有可能因為工作或環境關係，認識不少新異性，單身者可以再度把握機會哦！

有戀人者接近年底時，不妨增加或培養彼此的共同興趣，為婚姻增加更多幸福話題，不論有心或無意，你們是可以創造自己美好幸福人生的舵手。

▼您的桃花來了嗎？（示意圖）



TOP 2：天蠍座

520之後是感情運勢最好的時刻，不論是單身者要找尋伴侶、曖昧者要發展關係、戀愛中的想修成正果，或是想與舊愛重修關係的可抓緊機會，因為幸運的時刻不會為任何人停留。

夏天時可能出現熱戀，但佔有慾也變多了，不得不謹慎。而下半年，爛桃花則出現不少，會讓愛情變得不清不楚，來得太突然，走得很匆忙，別讓糾紛帶走了對感情的信任。

TOP 1：雙魚座

520之後的桃花運特別好，容易吸引到相同興趣的對象，也容易散發藝術氣息，知性魅力相當吸引對象。但要小心也容易沉迷在愛情及慾望之中，尤其是水逆期間，可能會被對象的甜言蜜語誘惑得神魂顛倒。

而若是婚姻中的，感情則是幸福加分，在年底時，需留意感情可能受到家庭的影響，雙方都需要更多溝通，才能保持甜蜜。