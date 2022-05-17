南投+614！密切接觸者0+7上路　衛生局：國高中打滿3劑後適用

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數614例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數614例，截至5月16日累計確診人數4239例、居家隔離人數1886例，今日已解除隔離665例，居家照護人數1940例，南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO 。

南投縣府衛生局指出，中央疫情指揮中心已公布「完成3劑疫苗接種者免隔離」政策，確診患者同住家人視施打疫苗劑數，進行自主防疫因應：完成3劑疫苗接種者，得免居家隔離，但需配合7天自主防疫（0+7），期間如需外出工作及採買生活必需品，禁止至人潮擁擠處，且需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

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▲確診者密切接觸者的0+7新制今天上路。（圖／南投縣政府提供）

未打3劑者維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

衛生局提醒，確診患者與屬親密接觸者的同住家人，可能有發病及接觸感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範；自主防疫期間，非必要勿外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

▲南投縣合約醫療院所自21日起提供莫德納、BNT、高端三種疫苗。（圖／南投縣政府提供）

對於國高中生是否適用517隔離新制、打滿3劑即得免居家隔離的問題，衛生局說明，目前規劃於5月下旬進行全國國高中第3劑接種作業，未來已打3劑的學生即可直接適用新制；今日已提供BNT意願書請家長填寫，再安排合約院所進入校園服務。

衛生局長陳南松表示，21日起全縣87家合約院所已提供3種疫苗（BNT、莫德那、高端），請民眾逕至鄰近合約院所接種，提升自我保護力，也保護他人。