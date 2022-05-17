兒童BNT預計1週完成檢驗封緘　周志浩曝開打時間還要「等一程序」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今(2022)年第一批輝瑞／BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑昨天上午抵台，至於何時可以提供施打？中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，估計需花一週時間完成檢驗封緘，開打時間還有待教育部安排意願調查完成。

BNT兒童疫苗16日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用。本批效期至今年9月30日。

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周志浩說明，兒童疫苗先前已經先寄來些樣品，那時已經開始檢驗，目前還在進行中，實際的疫苗也在昨天運到，預計一周左右這些可以完成檢驗封緘，目前還在安排接種時間，但教育部還在做意願調查中。

指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。