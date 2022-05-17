竹市+1124！累計10877名案例　18日起社區篩檢站僅限「快篩陽」

▲竹市17日新增確診1124例，2022年起共累積10877例確診案例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市17日新增1124名確診個案，今年以來累積10877名確診個案，目前仍住院中之確診者有73人，居家照護者為7452人、居家隔離者為1156人。指揮中心為集中醫療資源照顧中重症者，宣布17日起與確診者同住親友改採「0+7新制」，同住家人若打滿三劑疫苗僅需7天自主防疫免居隔，未打滿三劑疫苗者則維持原3+4方案（3天居家隔離與4天自主防疫）。

市長林智堅表示，中央流行疫情指揮中心宣布，17日起0+7新制上路，即確診者同住家人打滿3劑且快篩陰性即可適用、得免居家隔離；竹市快篩試劑發放原則，無論是0+7還是3+4之同住者，皆為成人配發3支、高中以下2支快篩試劑（6歲以下不配發）；且1位確診者之家庭共最多配給4人份，並可由其非同住親友代領關懷包、同住者之快篩試劑。

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▲▼17日起，0+7新制上路，即確診者同住家人打滿3劑且快篩陰性即可適用、得免居家隔離。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林智堅強調，新制上路，新竹市校園防疫原則維持不變，國小、幼兒園、托嬰中心、保母收托維持個案，若「確診前2日內」曾到班，全班停班／停托3日；國、高中生則已取消全班性停課，採座位「九宮格」實施3日防疫假；安親班、課後照顧中心比照原則辦理，由學校提供1人1劑快篩試劑。

市府宣布，因應PCR需求持續增加，自明（18）日起，本市社區篩檢站限定「快篩陽性」民眾才可前往篩檢，並從本周末起加開周六日兩天上午時段。周一至五服務時間為上午09-12時、下午13-16時；周六日僅上午09-12時。

此外，若為有疑似症狀或未經快篩者，則可選擇國軍醫院急診室外採檢站（上午09-12時）、馬偕醫院（下午13-16時）、南門醫院（上午09-12時；下午14-17時），及「COVID-19指定社區採檢院所」（https://reurl.cc/QjM9bM），經醫師看診評估後進行PCR採檢（需自費），如有疑問，皆可洽本市關懷中心專線03-5320900諮詢。

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