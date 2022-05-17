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桃園社區採檢站設「三合一綠色通道」　助民眾快速採檢看診拿藥

▲桃園市長鄭文燦17日上午視察中壢區中正公園三合一綠色通道後表示，桃市9處社區採檢站，今日起全面設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日上午視察中壢區中正公園三合一綠色通道後表示，桃市9處社區採檢站，今日起全面設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（17）日視察中壢區中正公園「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」時表示，桃市9處社區採檢站今天起全面設置三合一綠色通道，並擴大服務年齡至6歲以下幼兒與65歲以上長者，提供「PCR採檢、醫生看診與拿藥」三合一服務，陪同採檢照顧者亦可同時領藥，讓民眾在最短時間內取得緩解藥物，以減少醫療院所面臨壓力。

▲中壢區中正公園三合一綠色通道今天開始設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」服務，已有不少民眾冒雨排隊等候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲中壢區中正公園三合一綠色通道今天開始設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」服務，已有不少民眾冒雨排隊等候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃市目前PCR採檢站共有30處，包括9處社區採檢站、14間醫院與7間診所，提供民眾進行PCR採檢，市府預計規劃再新增3處社區採檢站，以「就近採檢」為原則廣設採檢站，持續擴大「採檢、看診與領藥」三合一服務，讓快篩陽性民眾，能在PCR採檢結果出爐前就可預先領藥，以減少前往醫院看診之風險。

▲桃園市長鄭文燦17日上午視察中壢區中正公園三合一綠色通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日上午視察中壢區中正公園三合一綠色通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，目前包括林口長庚醫院、部立桃園醫院、敏盛綜合醫院、榮總桃園分院、國軍桃園總醫院等5家醫院已開設「學齡前兒童就醫綠色通道（防疫急門診）」，桃市其他14家醫院的採檢站也採取急診分流政策，才能確保急診服務之量能。

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