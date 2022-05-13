柯文哲糾正蔡英文！正確說法是防疫急門診　「北市不會盲目擴張」

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文13日上午召開防疫會議，會中指示3大防疫原則，其中一項北北基桃優先增設大型篩檢站，透過篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務。台北市長柯文哲表示，這不是大型篩檢站，正確說法是「防疫急門診」。柯文哲也透露，未來將在中正紀念堂增設第三個車來速形式的防疫急門診，屆時加上士北科跟木柵機廠，量能將約到4000。

柯文哲13日下午召開北市防疫記者會，會中他被問到，蔡英文上午召開防疫會議，其中三大指引中提及北北基桃增設大型篩檢站，請問有收到通知嗎？地點跟時間有規劃嗎？

柯文哲說，這不是大型篩檢站，只有篩檢也沒用，現在是把快篩陽視同確診處理，所以正確說法是「防疫急門診」，門診的形式，行急診的作業。

柯文哲表示，目前北市的急門診作業量9620，北市不會盲目擴張，一開始設士北科車來速，第二個是木柵機廠，木柵機廠一天量能是800，但他個人覺得可以增加，只是受限於後端的PCR量能，還要再想辦法解決；再來是在中正紀念堂設第三個車來速，「台北市要找一個車子可以進進出出的地方也不多」。

柯文哲指出，如此大概車來速量能會約到4000，將來會設更多的車來速急門診，現在疫情緊急，不管了，就要徵用了。

蔡英文在防疫會議上的三項指示為：第一、結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站，透過篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護。

第二、除篩檢站外，持續簡化確診民眾看診流程與時程，並提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間，減緩不安與恐慌，把握高風險患者黃金治療時間。

第三、依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，並持續規劃多元方式，清楚明確宣導防疫相關指引，以及穩定提供民眾相關防疫物資。

▼北士科PCR車來速。（圖／台北市副市長黃珊珊辦公室提供）