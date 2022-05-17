曾OK繃藏毒被逮　竹聯戰堂成員化身虛擬幣商...詐小資女229萬

▲大安警方接獲詐欺報案後，當晚火速逮捕施姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

5月13日晚間21時35分，林女（32歲）報案表示遭詐騙。被害人表示遭邀約購買虛擬貨幣，從4月21日起以小額匯款、面交方式前後交給不明虛擬幣商約229萬7千餘元，後來她「突然醒悟」發現被騙，請求警方協助，員警到場超商埋伏，逮捕前來收款的施姓車手（29歲、有毒品、詐欺前科）並循線溯源追查。

▲大安警方接獲詐欺報案後，火速逮捕周姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區警方獲報後成立專案小組，13日晚間21時許先在復興南路超商逮捕施姓車手，並根據施男供詞，找出幕後的車手頭是有竹聯幫戰堂背景、曾任中山區酒店幹部的周姓犯嫌（30歲、組織、妨害自由、毒品等多項前科），並順利在14日凌晨將周男拘提到案，警方訊後將兩人依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪移送台北地檢署複訊。

警方查出，竹聯幫戰堂的周男多混跡在汐止、東湖一帶，平日以擔任酒店經紀為業；2015年他曾以手貼ok繃藏夾鏈袋K毒遭警方查獲，並曾混跡竹聯幫遭警方依組織犯罪條例、恐嚇取財等罪嫌移送；警方強調「斷黑幫金流就是掃黑」，將繼續展現嚴正執法決心。

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