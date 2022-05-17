南投副議長傳確診「缺席總質詢」　會照開...議員坦言：怕怕的

▲南投縣副議長潘一全傳確診請假未參加議程。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情持續蔓延，南投縣政府機關也陸續淪陷，繼16日南投地方法院有書記官確診、原訂庭期被迫取消，現在又傳出南投縣議會副議長潘一全也確診、向縣議會請假缺席總質詢，造成縣議員和議會人員上下人心惶惶，有人直呼「很怕」；衛生局不願證實此事，縣議會主管也僅說會落實相關防疫措施，議事仍會照常進行。

據了解，潘一全於15日出現症狀，在家自行快篩呈現陽性，再赴醫院做PCR採檢後仍為陽性而確診，原屬無症狀至輕症，後加重出現喉痛、說話困難情形，《ETtoday新聞雲》記者致電潘一全，手機有通但無人接聽轉語音信箱。

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▲南投縣議會議程今天仍照常進行（下同）。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

南投縣議會於16日起持續召開第19屆第7次定期會，昨原定由潘一全主持議事，但臨時改由縣議會議事組主任林農傑主持；林農傑向《ETtoday新聞雲》記者表示，潘這2天持續請假、未到議會，但尚未說明原因，今天議程也照常舉行，不會因為單一議員的狀況而影響。

林農傑表示，中央目前並未針對地方議會有幾人確診就須暫停議程有所規定，強調縣議會都有定期清消、會將防疫措施做足；縣府衛生局也稱《傳染病防治法》第10條規定「政府機關、醫事機構、醫事人員及其他因業務知悉傳染病或疑似傳染病病人之姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏」，未證實此事。

不過潘一全確診的訊息傳出後，仍讓同場共事的其他縣議員感到恐懼；有縣議員透過助理私下表示，雖然這2天並沒有跟潘一全碰過面，但現在出門、進出議會都「很怕」，也盼望疫情早日平息、不要再擴大。