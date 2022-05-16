尹錫悅就職我駐韓代表還沒到任　陳明通坦言「還有很多努力空間」

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

南韓新任總統尹錫悅日前舉行就職典禮，外交部次長田中光16日證實，台灣因為疫情的關係無法參與，且韓國對台灣代表處的地位有不同認知，所以沒有邀請代表處的同仁參加，新任駐韓代表梁光中也尚未赴韓就任。國安局長陳明通則坦言，台韓空間還有很多努力的空間。

立法院外交及國防委員會16日邀請陳明通、田中光等人報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢時詢問，最近這幾年台韓關係怎麼樣，陳明通回應，「還有很多努力的空間」。

田中光說明，以前的慣例都是由立法院派立委參加，這是事實、過去台灣也有參加，今年因為疫情的關係，「立委這塊就是謝謝、婉謝」。此外，因為韓國對台灣代表處的地位「有不同的認知」，所以這次才沒有邀請代表處的同仁參加。

蔡適應質疑，近幾年在經貿、科技、教育及國會議員等方面，台灣跟韓國都沒有交流，「我的感覺好像似乎有一股延宕、延遲、走谷底的感覺」，但是關係是互相的、不是單方面想怎樣就好，他要求外交部將台韓關係列為「外交重要的處理方式」，否則台韓關係看起來有在倒退的現象。

對此，田中光則駁斥，「那倒也不見得」，尹錫悅上任後要加強跟美國的關係，同時也要跟日本加強關係，「相對的台灣跟美國、日本的關係也相當密切，中間可能有三角關係可以進行」。

外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣表示，經過立法院的主任秘書確認，韓國官方沒有向外交部、立法院提出邀請，但是韓國國會友台小組會長趙慶泰有邀請立法院，「委員我不曉得誰有收到這個邀請，我個人是沒有收到邀請」。

江啟臣認為，這件事情凸顯一個問題，「我們到底有沒有把台韓關係當作一回事」，尤其在這麼重要的時刻，行政部門應該要用盡所有力量，促進台韓的雙邊關係，外交部應該就這件事的原委、過程，以及中間有沒有溝通不當或者錯失機會的地方，都要給外交及國防委員會一份報告。

2008年前南韓總統李明博就職典禮，前立法院長王金平與國安會秘書長陳唐山擔任特使前往韓國，卻在最後一刻遭中國大陸打壓無法出席；2013年前南韓總統朴槿惠就職典禮，王金平成功率領立法院代表團出席慶賀；2017年文在寅上任，因朴槿惠遭彈劾未舉辦就職典禮。