19元爽吃！人氣「日本海綿蛋糕」來了　限定口味只有超商買得到

▲7-11開賣來自日本的「幸堂海綿蛋糕」，共有3種口味。（圖／業者提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下午茶就這樣吃！超人氣「日本海綿蛋糕」終於來台灣了，除了最熱銷的牛奶口味之外，還帶來2款春天限定口味，只在超商買得到，且一整包10入單顆包裝的海綿蛋糕只要199元，換算下來爽吃蛋糕只要銅板價19元，趕快買回家享受。

7-11即日起開賣來自日本的「幸堂海綿蛋糕」，主打3款口味，首先是日本熱銷第一的「牛奶」口味，使用產自日本長野縣牧場的牛奶製成軟綿綿的蛋糕體，咬下就能感受濃郁牛奶香氣瀰漫口腔，且掌心般大小也很好入口。

▲▼香蕉口味加了新鮮香蕉切片；柳橙口味則是加了私房糖漬橙片。



再來則是春遊季限定款「香蕉」以及「柳橙」口味，蛋糕分別融入新鮮香蕉切片以及私房糖漬橙片，一打開包裝就能聞到濃郁的果香與甜香，送進嘴裡更能享受到軟綿蛋糕搭配酸甜水果的幸福滋味；以上3款每包199元，每包有10入，換算下來吃一份蛋糕只要19元，下午茶這樣吃超省荷包。

愛吃蛋糕的你也一定要試試看亞尼克的最新口味，這次找來穀物專家「桂格」合作推出全新「燕麥蔓越莓生乳捲」，每一口可是都能吃到滿滿的大燕麥片，泡芙蛋糕體特意撒上麥片與蔓越莓烘烤而成，內餡捲入了綿密的北海道奶霜，同樣再放進燕麥片、蔓越莓果乾，打造雙重層次口感，即日起就能在全門市買到。

▲最新「燕麥蔓越莓生乳捲」來了。（圖／亞尼克提供）