　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

19元爽吃！人氣「日本海綿蛋糕」來了　限定口味只有超商買得到

▲▼7-11開賣「幸堂海綿蛋糕」。（圖／業者提供）

▲7-11開賣來自日本的「幸堂海綿蛋糕」，共有3種口味。（圖／業者提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

下午茶就這樣吃！超人氣「日本海綿蛋糕」終於來台灣了，除了最熱銷的牛奶口味之外，還帶來2款春天限定口味，只在超商買得到，且一整包10入單顆包裝的海綿蛋糕只要199元，換算下來爽吃蛋糕只要銅板價19元，趕快買回家享受。

7-11即日起開賣來自日本的「幸堂海綿蛋糕」，主打3款口味，首先是日本熱銷第一的「牛奶」口味，使用產自日本長野縣牧場的牛奶製成軟綿綿的蛋糕體，咬下就能感受濃郁牛奶香氣瀰漫口腔，且掌心般大小也很好入口。

▲▼7-11開賣「幸堂海綿蛋糕」。（圖／業者提供）

▲▼香蕉口味加了新鮮香蕉切片；柳橙口味則是加了私房糖漬橙片。

▲▼7-11開賣「幸堂海綿蛋糕」。（圖／業者提供）

再來則是春遊季限定款「香蕉」以及「柳橙」口味，蛋糕分別融入新鮮香蕉切片以及私房糖漬橙片，一打開包裝就能聞到濃郁的果香與甜香，送進嘴裡更能享受到軟綿蛋糕搭配酸甜水果的幸福滋味；以上3款每包199元，每包有10入，換算下來吃一份蛋糕只要19元，下午茶這樣吃超省荷包。

愛吃蛋糕的你也一定要試試看亞尼克的最新口味，這次找來穀物專家「桂格」合作推出全新「燕麥蔓越莓生乳捲」，每一口可是都能吃到滿滿的大燕麥片，泡芙蛋糕體特意撒上麥片與蔓越莓烘烤而成，內餡捲入了綿密的北海道奶霜，同樣再放進燕麥片、蔓越莓果乾，打造雙重層次口感，即日起就能在全門市買到。

▲▼亞尼克全新「燕麥蔓越莓」生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲最新「燕麥蔓越莓生乳捲」來了。（圖／亞尼克提供）

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／全台7-11驚傳深夜大當機　店員崩潰狂道歉
台中男解隔「返家23天身亡」　罕見判定確診死亡個案
分手小嫻被指「生肖不合」！　金剛揪錯打臉命理師：我屬猴
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

19元爽吃！人氣「日本海綿蛋糕」來了　限定口味只有超商買得到

【廣編】雀巢擴大電商佈局　宣布進駐蝦皮購物

快訊／7-11、康是美「唾液快篩」　將限量開賣！販售門市一次看

【廣編】愛之味聯名日本咖哩名店CoCo壱番屋　首罐咖哩豆腐在台新登場

逛百貨也逛藝術潮流！plzzzz藝廊進駐微風南山　展出超過70件作品

快訊／全聯快篩全台開賣！北北基桃以外縣市「韓國進口2入裝380元」

自購快篩爆量3萬劑全賣光　草莓網火速補貨最便宜一劑62元

全聯端午熱銷TOP 5出爐！環境友善「菱角生態粽」獨家必嚐鮮

夏日防曬逆轉黑色素！櫻花妹美白擔當有一套

端午節吃到爽！超商開賣20款傳統粽　包了干貝、滷五花肉超滿足

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

王少偉「少一顆」？許藍方急反駁 　小S大驚：妳怎麼知道

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

19元爽吃！人氣「日本海綿蛋糕」來了　限定口味只有超商買得到

【廣編】雀巢擴大電商佈局　宣布進駐蝦皮購物

快訊／7-11、康是美「唾液快篩」　將限量開賣！販售門市一次看

【廣編】愛之味聯名日本咖哩名店CoCo壱番屋　首罐咖哩豆腐在台新登場

逛百貨也逛藝術潮流！plzzzz藝廊進駐微風南山　展出超過70件作品

快訊／全聯快篩全台開賣！北北基桃以外縣市「韓國進口2入裝380元」

自購快篩爆量3萬劑全賣光　草莓網火速補貨最便宜一劑62元

全聯端午熱銷TOP 5出爐！環境友善「菱角生態粽」獨家必嚐鮮

夏日防曬逆轉黑色素！櫻花妹美白擔當有一套

端午節吃到爽！超商開賣20款傳統粽　包了干貝、滷五花肉超滿足

國際火線／芬蘭、瑞典抗俄豪賭，將引爆「核子冬天」？

陳時中反對所有快篩陽=確診　蔣萬安：恐增89%中重症住院率

女星「指定生產時間」失控怒吼！《黑澀會》班底護理師親姊醫院遭欺負

男人從感性轉理性　腦科學專家：「這個年齡」是關鍵　　

聽到主人指令才動口！　7狗排排坐乖巧等吃飯

消費熱門新聞

快訊／7-11、康是美明開賣「唾液快篩」

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

自購快篩爆量　草莓網火速補貨最低62元

知名YouTuber在家做出沙龍級髮型

10大順暢攻略幫打消小肚肚的負擔

夏日防曬「逆轉黑色素」櫻花妹美白擔當有一套

自購快篩草莓網開賣一劑只要67元

全聯快篩全台開賣！韓國進口2入裝380

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

全聯獨賣整桶「炸雞塊冰淇淋」

4大超商「護師節咖啡優惠」一次看

僅有$20買花束？花店小哥「神手救援」

終結機車族夏日頭皮油膩異味惡夢！思波綺洗潤限定涼感解放

超商連3天「大杯美式買1送1」！

更多熱門

相關新聞

超商開賣20款傳統粽！包干貝超滿足

超商開賣20款傳統粽！包干貝超滿足

過不久就是端午節了，一定要吃粽子！就有超商即日起開放預購20款傳統粽組，不管是想吃包了滷五花肉或干貝的粽子通通都有，還有各式吃粽必備的特色沾醬，絕對可以一次吃個過癮；另外，本次預購還網羅知名店家、在地小吃等特色美食，像是林聰明砂鍋菜、宜蘭阿娘給的蒜味肉羹等，讓民眾宅在家也能爽爽吃。

爆餡檸檬塔！超商獨家5大甜點新品

爆餡檸檬塔！超商獨家5大甜點新品

排骨炒飯超香！超商獨家4款麻膳堂新品

排骨炒飯超香！超商獨家4款麻膳堂新品

49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸

49元爽吃！超商「6款夏季涼麵」回歸

回收空瓶製成！2款限量周邊助腦麻兒

回收空瓶製成！2款限量周邊助腦麻兒

關鍵字：

超商美食超商新品超商甜點

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

快訊／7-11、康是美明開賣「唾液快篩」

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

女歌手確診痊癒「後遺症重創星途」醫生嘆：嚴重恐無法唱歌

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

30年房貸喊卡？購屋族每月將多交1.37萬　「負擔加重還無法抗通膨」

一家5口剩她沒染疫　1打4看她如何戰勝病毒

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面