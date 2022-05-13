端午節吃到爽！超商開賣20款傳統粽　包了干貝、滷五花肉超滿足

▲7-11「端午節預購」開跑了，20款傳統粽組任你挑。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

過不久就是端午節了，一定要吃粽子！就有超商即日起開放預購20款傳統粽組，不管是想吃包了滷五花肉或干貝的粽子通通都有，還有各式吃粽必備的特色沾醬，絕對可以一次吃個過癮；另外，本次預購還網羅知名店家、在地小吃等特色美食，像是林聰明砂鍋菜、宜蘭阿娘給的蒜味肉羹等，讓民眾宅在家也能爽爽吃。

7-11「端午節預購」開跑了，今年特別攜手星級飯店、米其林餐盤推薦、地方排隊名店打造20款粽組，包括首次合作的「台北喜來登珍藏台式粽」，特選肥瘦交疊的上等五花肉，以獨門老滷煨製；另還有米其林餐盤推薦餐廳「膳馨御品干貝粽」、最具風味的「大嬸婆野薑花粽」以及「楊哥楊嫂情深意粽」、「呷七碗道地傳統肉粽」等多款地方特色粽，即日起至6/12止開放訂購。

▲本次預購除了粽子之外，還能吃到各地超夯美食。



另外，吃粽必備的特色沾醬則網羅北中南必沾醬料，包括「基隆馬露醬」、「北港大芳花生辣醬」以及「屏大生技甜辣醬」。不僅如此，7-11端午預購更網羅知名店家、在地小吃等特色美食，包括「嘉義林聰明砂鍋菜」、「宜蘭阿娘給的蒜味肉羹」等排隊名店，開賣不到1個月即熱銷上萬組，讓民眾不用出遠門就能嚐遍各地超夯美食。

▲迷客夏夏季限定「阿文鮮梅系列」回來了。（圖／迷客夏提供，下同）

吃粽子當然要搭配手搖飲才過癮，連6年深受鐵粉喜愛的「迷客夏阿文鮮梅系列」終於回來了，選用來自台南梅嶺並以古法釀造的梅露，搭配清新茉莉原淬綠茶，每一口都清爽好喝，今年更推出全新「阿文檸7」，是以梅露搭配經典七喜、茉莉綠茶組合，還放了新鮮檸檬片，夏天喝肯定超過癮，即日起正式登場，售完為止。

除外，迷客夏還加碼推出「轉轉瘋一夏轉盤遊戲」，中獎率高達百分之百，即日起至6/7止只要加入LINE會員即可天天免費參加。

▲迷客夏「阿文鮮梅系列」今年還有氣泡版。