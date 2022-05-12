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迪士尼CEO稱票房收益低　遭曲解不要中國市場

▲▼ 迪士尼ceo 。（圖／翻攝 ）

▲迪士尼首席CEO包正博。（圖／翻攝百度 ）

文／中央社

迪士尼執行長包正博稱，迪士尼電影在中國發行仍有困難，但票房收益較低，因此沒有中國市場，也不會阻礙成功。發言被簡化成「沒有中國市場也能成功」，引發中國輿論反彈。

綜合外電報導，娛樂業巨頭迪士尼公司（Disney）今天宣布第2季財報，執行長包正博（Bob Chapek）承認迪士尼在中國發行影片遇到挑戰，「那裡的政治與商業觀點非常複雜」。

包正博進一步提到，雖然迪士尼發行的電影在中國遇到了困難，但中國的票房收益低於世界其他地區，因此即便沒有中國市場，並不會阻礙迪士尼整體成功。

然而包正博的這席話卻被簡化為「不要中國市場」引發中國網路及媒體輿論反彈，「迪士尼CEO稱沒有中國市場也會成功」的話題在下午衝上微博熱榜搜，目前仍在前幾名。

微博的相關話題中充斥不少中國網友的謾罵，諸如「是中國成就了你」、「賺錢時怎麼就不講」、「錢賺飽了就回過頭來踩我們」、「絕對不去迪士尼」。甚至有媒體特意報導近年迪士尼在中國成立的貿易公司被裁罰的紀錄。

不過也有網友批評相關報導斷章取義，「中國給迪士尼的票房分成低，所以即便中國看得人多，迪士尼掙得也沒那麼多」，強調包正博所說的是事實。

近一年來，迪士尼發行的電影在中國觸礁，遲遲無法獲得審批。以旗下製作超級英雄電影的漫威工作室為例，去年上映的「黑寡婦」、首位華人英雄電影「尚氣與十環傳奇」、奧斯卡最佳導演趙婷執導的「永恆族」，到目前正在上映的「奇異博士2：失控多重宇宙」，至今都無法在中國上映。

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