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哆啦A夢粉絲快看！14款限量周邊來了　發光鑰匙座、任意門櫃子超Q

▲▼7-11哆啦A夢道具大木集集點送/門市快閃購。（圖／7-11提供）

▲7-11推出14款哆啦A夢限量周邊，2款發光鑰匙座超可愛。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

哆啦A夢粉絲快看！就有超商攜手哆啦A夢推出限量15款周邊，其中「房間造型發光鑰匙座」超可愛，只要放入鑰匙圈就會亮燈，還有「任意門桌上收納櫃」，打開門即可收納小物，而為了讓粉絲快速收藏，5/18下午3點起至5/19止將有「門市快閃購」，消費不限金額，結帳時報手機號碼就可直接加購帶回家。

7-11將於5/18至6/26止推出「哆啦A夢道具大木集集點送/門市快閃購」，首推「木頭立體公仔鑰匙圈」，除了經典、歡樂以及特別款的立體哆啦A夢公仔造型外，更有記憶麵包、任意門以及縮小燈設計；「發光鑰匙座」則以經典道具如果電話亭、哆啦A夢睡覺的房間款為設計，鑰匙座具LED感應燈功能，放入鑰匙圈即亮燈。

▲▼7-11哆啦A夢道具大木集集點送/門市快閃購。（圖／7-11提供）

▲木頭立體公仔鑰匙圈有6款造型，可搭配使用發光鑰匙座。

▲▼7-11哆啦A夢道具大木集集點送/門市快閃購。（圖／7-11提供）

▲任意門收納櫃富有化妝鏡，打開門就能收納小物。

另還有任意門造型的「桌上收納櫃」，門內附化妝鏡，雙層設計，收納小物超方便；「體重計」以及哆啦A夢大臉為設計；首次與知音文創合作推出「造型旋轉音樂鈴」上方有細緻的哆啦A夢及哆啦美木質立體公仔，搭配舒伯特搖籃曲，是放鬆心情的療癒小物。

本次活動還有首次推出的「便攜式筆電閱讀架」，可依需求變換多種使用方式，不論辦公、居家都舒適；「經典場景萬用電子鐘」使用水泥管空地為設計，具備鬧鐘、溫度及日期顯示功能，可當時鐘、手機座及桌上擺飾；「時光機造型萬年曆」無年份限制，可自由調整日期；「手機無線充電座」可調整傾斜角度，觸控式LED夜燈，支援手機快速充電。

▲▼7-11哆啦A夢道具大木集集點送/門市快閃購。（圖／7-11提供）

▲手機無線充電座、便攜式筆電閱讀架超方便。

▲▼7-11哆啦A夢道具大木集集點送/門市快閃購。（圖／7-11提供）

▲體重計是超萌的哆啦A夢大臉。

IKEA針對會員推出新活動，即日起至7／31止，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，還有貼心吊鍊設計能掛在包包上當小掛飾。

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA黃色購物袋變身超可愛迷你零錢包。（圖／IKEA提供，下同）

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡，掛在包包上超吸睛。

集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，還有人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」。

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