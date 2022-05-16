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社會 社會焦點 保障人權

慢16秒就被活埋！他抬頭一看秒衝急倒車　土石流眼前瞬間崩落

記者高堂堯／南投報導

梅雨季報到為全台各地連日帶來大雨，山區土石也為之鬆動、危及交通安全：林姓男子開車行經仁愛鄉翠巒部落聯外道路，機警察覺路旁上邊坡土石已開始下滑，立刻倒車逃離，僅過約16秒鐘，大量土石果然瞬間崩坍埋沒他剛剛途經路段，林男也死裡逃生、救了自己一命。

▲男子開車行經翠巒聯外道路遇坍方，機警察覺及時躲過一劫（下同）。（圖／翻攝「南投新聞」臉書社團）

▲男子開車行經翠巒聯外道路遇坍方，機警察覺及時躲過一劫（下同）。（圖／翻攝「南投新聞」臉書社團）

各地雨勢明顯，中央氣象局下午4時40分發布豪雨特報：「南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方、落石。」根據翠巒測站的監測數據，從今天凌晨0時至下午5時10分，累積雨量高達107毫米，高居全國各地測站第6，而當地部落聯外道路果然發生大規模坍方。

▲男子開車行經翠巒聯外道路遇坍方，機警察覺及時躲過一劫。（圖／翻攝「南投新聞」臉書社團）

▲男子開車行經翠巒聯外道路遇坍方，機警察覺及時躲過一劫。（圖／翻攝「南投新聞」臉書社團）

林男的行車紀錄器也完整拍下生死一瞬間的過程：他疑似發現道路前方有零星落石，將車停下後下車上前查看，一抬頭發現邊坡土石已「蠢蠢欲動」，嚇得火速逃回車上、加速倒車逃離，距啟動僅約6秒鐘，更多落石就滾落路面，林男不禁「呼喔！」驚叫一聲，再過10秒左右，整片土石傾瀉而下，將林男開過的路段完全覆蓋掩沒。

▲男子開車行經翠巒聯外道路遇坍方，機警察覺及時躲過一劫。（圖／翻攝「南投新聞」臉書社團）

畫面在南投地方社群上曝光後引發瘋傳，有網友驚呼：「嚇死寶寶了！」「好恐怖！」「哇嚇死了還好平安！」更多人大讚林男：「真還好眼夠尖，腿夠快，手腳夠俐落！！！」「可以去跑鄉運100公尺了！」「福大命大！」仁愛鄉公所表示將委託廠商先行搶通，待天候好轉時再研議如何修復。

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