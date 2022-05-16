板橋麵包店慘遭黑衣人一天砸店2次　家長帶小孩目擊嚇壞

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家麵包店遭2名黑衣人衝入店內砸店，當時還有5名顧客及1位小朋友在買麵包，但2人完全不理會，直接持甩棍逞兇，最後跳上接應的小客車離開。更扯的是，當晚2名黑衣人又上門自稱吃麵包拉肚子，指名找老闆，又2度砸店，警方目前已經鎖定犯嫌，將全力查緝到案。

▲2黑衣人不顧店內顧客及小朋友，拿甩棍砸店 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，板橋區溪北路的手感烘培坊麵包店，15日下午1時許，有6名顧客在選購麵包，還有一位小朋友跟家長在旁排隊，2名女店員則忙著結帳、整理展示櫃麵包。不料此時闖進2名戴著帽子、口罩的黑衣人，先大罵「幹X娘！」，再持甩棍砸毀麵包展示櫃玻璃，離開時還敲破落地窗。

2人逞兇後，跳上前來接應的白色小客車後離開。麵包店老闆立即報警，警方獲報立即成立專案小組展開調查；沒想到，當天晚間8時許，2名黑衣人又上門，假裝吃麵包拉肚子，要找陳姓老闆，趁店員到後面通報時，2度持甩棍砸店，老闆表示日前與鄰居有口角嫌隙，還上法院對簿公堂，懷疑因此遭報復。

▼2黑衣人離開時砸毀落地玻璃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方根據監視器影片，以車追人，發現2人犯案後到樹林車站變裝搭車，分別往桃園中壢區及楊梅逃逸，目前已經鎖定一名未成年的趙姓少年，不排除遭到教唆犯案，警方朝毀損、恐嚇及組織犯罪方向偵辦，將全力查緝2人到案釐清犯案動機。

▼2黑衣人跳上接應的白色小客車逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼2黑衣人當晚還2度上門砸店 。（圖／記者陳以昇翻攝）