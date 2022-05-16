恐佈休旅車失控橫掃13車7傷　14歲國中女遭撞今日不治

▲恐佈休旅車失控衝撞行人及路旁多部機車，造成一名國中女生延救不治。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市張姓女子11日駕休旅車失控，在毫無煞車的情況下，「一路橫掃」撞擊路上行人及13部汽機車後才停住，造成6人輕重傷1命危。其中，被撞飛命危的14歲林姓國中女學生，延至16日下午不治，另被壓在車底的17歲范姓女高中生則在大腿開刀後，目前進行2次清創手術。

▲民眾在社群網站為林姓女國中生默哀。（圖／記者楊熾興翻攝）

這起重大車禍發生於11日下午17時30分許，50多歲張姓女子駕駛休旅車行經龍潭區北龍路與龍華路口時，突然失控追撞前方自小客車後，在毫無煞車的情況下，再往前衝撞行人和橫掃10多部機車，造成7位民眾輕重傷，13部汽機受損。

▲另外受傷的范姓女高中生傷口仍需做清創手續。（圖／民眾提供）

其中被撞飛的就讀武漢國中的林姓女學生當場命危，被壓在車底的范姓女高中生則由民眾合力救出，但左腿受創緊急送醫開刀。經過5天搶救，林姓國中女生延至今日下午不治。

民眾也在臉書社團貼文「請大家為替她默哀」，短短2小時就擁入近3000人致意及900多則留言。另被壓在車底的范姓女高中生則由民眾合力救出，但左腿受創緊急送醫開刀，雖然無生命危險，目前仍需做傷口清創手續。