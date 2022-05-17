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社會 社會焦點 保障人權

連偷16起！高屏「機車置物箱大盜」落網　身上搜出安非他命

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局逮獲唐姓男子涉嫌行竊機車置物箱。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

唐姓男子涉嫌行竊高屏地區機車置物箱，屏東縣東港警方調閱監視器循線查出他人車行蹤，遇下班車潮，從枋寮跟蹤到高雄市岡山地區，趁他下車將他逮獲，查扣安非他命毒品，帶回偵辦，目前已查出他涉及市縣16件竊案，訊後依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌送辦，擴大偵辦。

東港警分局轄區5月初發生多起破壞機車置物箱偷竊案，縣警局長劉印宮相當重視，立即指示成立專案小組，積極偵辦，調閱周邊監視器，沿線勘察蒐證與過濾可疑人車後鎖定犯嫌。

▲東港警分局逮獲唐姓男子涉嫌行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局逮獲唐姓男子涉嫌行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經多日埋伏於昨(16)日17時30分在枋寮鄉發現唐嫌駕駛作案車輛，由於正值下班時間，專案人員為避免危害其他用路人，不敢貿然攔車，一路尾隨至高雄市岡山區岡山路趁47歲的唐嫌下車時執行拘提，當場查獲他涉嫌持有安非他命等物，立即帶案偵辦。

▲東港警分局逮獲唐姓男子涉嫌行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經清查，唐嫌涉及高雄、屏東地區16件機車置物箱竊案，分別是屏東縣東港鎮5件、崁頂鄉3件、新園鄉1件、萬丹鄉1件、枋寮鄉1件，另高雄市林園區2件、路竹區3件，共計16件，訊後依毒品危害防治條例等移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局表示，受理民眾報案並不分大小案，呼籲民眾平日對自己個人財物要保管好，機車置物箱內切勿放置過於貴重的物品，車輛停放好也要把鑰匙收好、鎖上置物箱，如發現不法立即報案，警方絕不容許宵小竊取民眾財物，只要危害治安，都會鍥而不捨追查，守護民眾生命、財產安全，以展現警方維護社會治安決心，讓全民安居樂業。

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