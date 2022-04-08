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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王毅批裴洛西踩一中紅線　蘇貞昌：中國不必說三道四

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 教育組 教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）原定結束訪日行程後接著訪台，中國外交部長王毅表態批，美方行為踩踏一中紅線，「將是對中國主權的惡意挑釁」。對此，行政院長蘇貞昌8日在立法院院會答詢時表示，「中國不必說三道四」，美國議長來台是因為彼此共同堅守民主自由價值。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。民進黨立委賴瑞隆會中關注，這幾天民眾關注裴洛西擬訪台一事，不過行程因為確診Covid-19的關係有可能延後，請教蘇揆對她來台的態度？

蘇貞昌回應說，對於裴洛西議長計畫來台表示歡迎，並且祝福她早日康復、平安無事，繼續為自由民主和台美關係努力。

另對王毅批評此舉踩踏一個中國紅線，蘇貞昌說，中國一向是蠻橫的，來對世界各國的主權行使、外交活動指手畫腳，美國議長要來台灣是因為彼此共同堅守民主自由價值，「中國不必說三道四」。

此外，蘇貞昌也批評國民黨國際部主任黃介正接受媒體訪問時，說裴洛西訪台對台灣安全無實質幫助，「很可惜，我們自認為同為我國不管在朝、在野、政界、學界，應該都對於支持台灣自由民主活動，共同表示歡迎，同時也應該一致團結對外，大家同聲一氣比較好」，應該與主流民意站在一起。

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