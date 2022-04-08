裴洛西確診前有意訪台？　王毅：對外發出極其危險政治信號

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝自中國外交部）

記者任以芳／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 因陽性確診取消10日訪行程，原本外媒傳出可能取消訪問南韓，改訪台灣計畫也成為羅生門。在消息尚未確定之前，大陸外交部昨以四個「嚴重」和「後果一切美方自負」抗議此行。陸外交部長王毅再次表態，美方行為是踩踏一中紅線，並且再次重申，「將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。」

「台灣關係法」立法即將屆滿 43 周年之際，日媒率先披露裴洛西趁訪日行程，可能取消訪問南韓轉訪台灣，引發大陸外交部、國防部和國台辦接連抗議。我外交部昨語帶保留，未證實相關消息，發言人歐江安僅表示「會在適當時候對外說明。」不到一天時間，裴洛西陽性確診取消亞洲行程，中美摩擦暫時緩和。

即使裴洛西因為確診取消亞洲行程，針對之前消息稱她可能「有意」訪台，陸官媒《新華社》今（8日）報導指出大陸國務委員兼外長王毅昨與法國總統外事顧問博納通電話時，就美國國會眾院議長裴洛西可能有意訪問台灣表明中方嚴正立場。

王毅指出，當前國際局勢動蕩加劇。美國在烏克蘭問題上強調尊重一國主權和領土完整，但在台灣問題上卻公然踩踏「一個中國」紅線，這是赤裸裸的雙重標準。

王毅強調，美國國會眾院議長作為一國政要，如明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

先前傳出裴洛西可能訪台消息，大陸外交部發言人趙立堅昨7日也回擊，「如果此訪成行，中方將採取堅決有力措施作出回應，由此帶來的後果完全由美方承擔。」隨即國防部、國台辦也先後發出強烈抗議態度。

為何陸方如此介意裴洛西訪台之行？首先已經抵觸中美三個聯合公報和一中底線。美眾議院議長是華盛頓三號重要人物，裴洛西一但訪台將是25年來首位打破現狀的美眾議院議長。再次證明美國支持一中政策又狂打「台灣牌」的雙面手法。

陸官媒《環球時報》報導指出，外界把美議員團訪台「將可展現美國國會對台支持，以及對『台美關係』、『與台灣關係』的重視」。有大陸學者分析，美國對支持「不斷升級，不斷加料，有一片一片切香腸的感覺」，極其危險。