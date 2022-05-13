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高涌誠否認「政治追殺」陳隆翔　劍青再斥二度彈劾：欲加之罪

▲▼監察委員高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員高涌誠否認再次彈劾檢察官陳隆翔是「政治追殺」。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

檢察官陳隆翔因偵辦曲棍球案件，先前遭檢察院彈劾，已由司法院職務法庭決議不受懲戒，日前監院再度彈劾陳隆翔，引發基層檢察官質疑監察院「重複彈劾，一再追殺」，「明顯侵越檢察官職權」，對此，監委高涌誠、林郁容、林盛豐13日召開記者會，高涌誠否認政治追殺陳隆翔，只是監察院和懲戒法院的法理之爭。

2014年11月間，立委段宜康公開指控前立委林滄敏涉嫌在曲棍球協會理事長任內詐領補助，段並放話，若指控非實要吞一顆曲棍球，但當時負責偵辦詐領公款案的彰化地檢署檢察官陳隆翔認為，林滄敏未涉案，另外對曲棍球協會李姓秘書長與張姓總教練做出緩起訴處分。

段宜康不滿刑案偵辦結果，向監察院提出陳情，監委高涌誠、蔡崇義2人在2019年對陳隆翔提出彈劾，並移送司法院職務法庭審理，職務法庭在2020年決議不懲戒，但監察院在2022年5月間，再次針對陳隆翔提出彈劾，引發檢察官強烈不滿。

▲▼檢察官陳隆翔。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官陳隆翔2020年已獲懲戒法院決議不懲戒。（資料照／記者劉昌松攝）

中華民國檢察官協會聲明，質疑「本次監察院的彈劾案，違反一事不再理原則，明顯是同一案件重複彈劾，都是針對辦案程序缺失提起，與前案情節類同，且針對檢察官的調查方式及心證作指摘，觸及者仍屬檢察權的核心事項，明顯有侵越檢察官職權情事。」

基層檢察官組成的劍青檢改則重話抨擊，「『人權』監察院的『人權』監委為了護航政治勢力，公然追殺、報復承辦個案的基層檢察官，難道監察院是想要殺雞儆猴，讓全國檢察官噤若寒蟬，對政治正確的權貴違法亂紀之事縮手裝死，服膺於新興政治權貴嗎？蔡總統，這就是您一再提名連任的監察委員嗎？」新任最高檢檢查總長邢泰釗也對此表示，將組成跨級專案小組，協助陳隆翔面對因應。

面對檢察界力挺陳隆翔，監委高涌誠、林郁容、林盛豐13日召開記者會回應，綜合媒體報導，高涌誠認為，這次調查是依照懲戒法院是第一次懲戒法院審理範圍外的東西，都是新事實新證據，不是重啟調查，沒有違反「一事不再理」原則。對監委3日記者會內容，劍青檢改簡短回應8字：「欲加之罪，何患無辭。」

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