蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

▲監察院副院長被提名人李鴻鈞。（資料照片／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文9日提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院第6屆監察委員並為副院長。民進黨立法院黨團總召柯建銘12日晚間受訪說，人事同意權案已排入明日院會報告事項，盼交付委員會審查，預計下週三（18日）召開全院委員會審查，人事同意權案最快可在24日院會投票。

柯建銘今天晚上受訪說，監察院副院長人事同意權案已經排入明天院會報告事項，若是順利付委，將在下週三召開全院委員會審查，估將在24日上午於院會投票。

另對於黨團成員對該案意見是否一致，柯建銘說，目前國民黨團對人事同意權案表示樂觀其成，而民進黨團內部將持續溝通，「總統（蔡英文）也經過思考，當然希望黨團成員支持」，另外，總統府秘書長李大維下週一也會與被提名人一起拜會立法院長游錫堃，下週五拜會民進黨團。

《立法院職權行使法》規定，監察院人事同意權之行使，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以無記名投票表決，經超過全體立法委員2分之1之同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。

此外，針對國家通訊傳播委員會（NCC）3名委員任期將於今年7月底屆滿，柯建銘，目前人事同意權案已經付委，預計在5月16日委員會審查，至於後續時程，「看國民黨態度，先審了再來安排」，因為NCC委員任期將屆，必須在5月底前完成投票程序，否則就必須開臨時會處理。