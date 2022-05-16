僅限2人！Netflix最新共享方案出爐　國外收費價格曝

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix將開始嚴格抓「寄生帳號」，根據外媒報導，預計會推出一連串新的規定，例如非同住者共享帳號需額外付費，目前已經在幾個國家開始試用，想要共享帳號的消費者，需要訂閱較高級的方案，此次也盤點先行國家的收費方式，給消費者做參考。

▲Netflix帳號共享未來將僅限2人。（圖／路透）

Netflix目前在秘魯、智利和哥斯大黎加試行新方案，要分享帳號的使用者需要訂閱「標準」與「高級」方案，而最平價的「基本」方案則無法使用共享功能。此外，共享的用戶每多一人需要額外付費，最多僅限2人。

共享的方式則是開放子帳號，擁有子帳號的用戶可以有獨立的觀看紀錄，影片蒐藏等等功能，不過目前都仍在試行狀態中，目前沒有確切推向其他國家的日期。而Netflix也預計推出有廣告的平價版本，也預計會推出脫口秀、實境秀等新內容，不過目前也都在計畫之中，尚未確定。

綜合先前其他媒體報導，Netflix這次在智利、哥斯大黎加，以及秘魯等南美洲地區市場進行測試，將針對非實際同住使用者，卻使用相同帳號觀看內容的情況額外收費，其中作法包含將針對非同住成員額外計費，在智利地區將以每增加一人加收2380比索（約折合台幣82元）

在哥斯大黎加地區則以每增加一人加收2.99美元（約折合台幣89元），秘魯地區則以每增加一人加收7.9新索爾（約折合台幣63元）計費。而另一個作法，則是將非同住成員資料移轉為新帳號用戶身分。