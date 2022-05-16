0+7新制明上路！陳時中：國高中生不適用「仍要7天待在家」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16日）宣布，明（17日）起確診者同住家人若完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫，但指揮官陳時中表示，國高中生不適用。

陳時中表示，確診者同住家人若是國高中生，仍必須7天自主管理期間都待在家中，不能到校上課。但其他一般民眾從明天開始只要是快篩陰性，就可出門上班、採買等，但不能外出聚餐或到人潮擁擠的地方和不特定人士接觸。

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▲五一七新制。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今天宣布，自5/17起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。針對確診個案同住家人政策如下：



一、完成3劑疫苗接種者得：免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。



二、未完成3劑疫苗接種者：維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。



指揮中心呼籲，由於確診個案同住家人為較為親密接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，爰應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。



