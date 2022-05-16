桃園繡球花季　「葉家千金」茶空間發現復興區茶文化

▲「葉家千金」姊姊葉佳欣說復興區茶文化。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園繡球花季、於復興區台七桃花源休閒農業區繽紛登場，連日來，吸引許多遊客前往。位於前山主展場的枕頭山商圈週邊農莊，到處可見盛開的繡球花海迎賓，以及店家販售當季盛產的水蜜桃、桂竹筍等在地農特產，而使商圈前往賞花步道入口旁、日式雅緻風格的「葉家千金」茶空間，顯得相當獨特！

▲日式雅緻風格的「葉家千金」茶空間，在枕頭山商圈顯得相當獨特！（圖／記者楊淑媛攝）

拉拉山產茶嗎？拉拉山不是種植水蜜桃、綠竹筍和桂竹筍等農特產為主嗎？「葉家千金」雅緻的茶空間內外觀設計，引起許多遊客的好奇。由葉佳欣、葉佳宜姊妹經營的「葉家千金」，是復興區第四代茶農，說明著復興區早有茶業的產製。

▲▼「葉家千金」茶空間歡迎大家來找茶。（圖／記者楊淑媛攝）

留學日本多年、精研日本茶道和茶文化的姊姊葉佳欣說，她們的曾祖父葉步森，在1936年從新竹關西鎮來到復興區開墾拓荒、栽種茶苗，茶廠則是1980年由祖父葉阿廷所創立，主要產製的復興區烏龍茶，滋味甘醇、不會苦澀，受到海內外愛茶人肯定。

從小和父親都在茶園長大的姊妹倆，跟著長輩一起鑽研茶葉和精進製茶技術。葉佳欣說，早年的茶園在枕頭山商圈一帶，隨著茶園轉為種植水蜜桃、綠竹筍、桂竹筍等農特產，開始移往後山的拉拉山、上巴陵或者光華茶區，姊妹倆便利用原本閒置的老茶廠，規劃展現茶文化的「葉家千金」茶空間，期提振復興茶產業，而店內主打的「千金烏龍」更多次在茶競賽中獲大獎。

▲茶盤上沙漏計時器，提醒第一泡茶時間。（圖／記者楊淑媛攝）

「葉家千金」茶空間不只可試茶、買茶也能品嘗茶點。為了吸引更多人來找茶，也提供品茶的茶席，席上茶盤內的茶壼、茶杯各有不同造型，盤內的沙漏計時器，亦有作用？葉佳欣說，沖泡在壼內的第一泡茶在沙漏的沙漏至一半時，即可倒入茶海。第一泡茶喝的是香氣、第二泡茶才是喝滋味！另外，茶盤內還有茶甜點和「茶Q蛋」，茶Q蛋需置於茶葉中烘20小時，是「葉家千金」獨有的茶點。

▲茶Q蛋需置於茶葉中烘20小時，是「葉家千金」獨有的茶點。（圖／記者楊淑媛攝）

2022桃園繡球花季已繽紛登場，市府農業局每週規劃不同亮點活動，最後一週6/4-6/5「品茶週」邀請民眾於「葉家千金」茶空間，體驗茶道文化。