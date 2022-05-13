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2022桃園繡球花季5／14-15消費滿500　現場抽獎馬上帶著走

▲2022桃園繡球花季消費滿500現場抽獎。（圖／農業局提供）

▲浪漫繡球花海。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園繡球花季」進入第二週，遊客到復興區除了可欣賞浪漫繡球花海，14、15日兩天，在枕頭山商圈展售專屬復興區後山部落的媽媽桃。市府農業局長承泉表示，凡於活動當日消費每滿500元，持收據到活動服務區就能獲得摸彩機會一次，有機會抽到德國知名鍋具、知名量販店禮券、媽媽桃盒等精美獎品，現場抽到馬上帶著走喔！

▲2022桃園繡球花季消費滿500現場抽獎。（圖／農業局提供）

▲媽媽桃禮盒等您來抽。（圖／農業局提供）

此外，5月14日第一天展售活動邀請到水蜜桃公主，在舞台區進行精彩的舞台表演和有獎問答活動，同時活動服務台區有知識轉盤王的活動，歡迎家長帶著小朋友到服務台回答媽媽桃小知識，有機會抽到媽媽桃禮盒1盒、消費折價券100元等好禮！現場也辦理線上線下FB拍照打卡的活動，只要民眾拿著道具牌或果桃禮盒拍照打卡上傳，就有機會在抽到媽媽桃禮盒一盒，真的是好禮多重送，促銷優惠不斷！

▲2022桃園繡球花季消費滿500現場抽獎。（圖／農業局提供）

活動期間假日免費接駁：園區外接駁07:30-17:00(慈湖停車場、介壽國中停車場至主會場)，園區內接駁08:00-16:30(主會場-賞花區循環接駁)，每30分鐘行駛一班，山區停車及會車不易，為維持交通順暢請善用免費接駁車。

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