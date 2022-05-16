空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

▲空地閒置髒亂限期未改善最重可罰6千元 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

閒置空地容易遭缺乏公德心民眾隨意棄置廢棄物，造成髒亂，影響環境衛生，依據廢棄物清理法，棄置廢棄物案件，優先處罰污染行為人，若無污染行為人事證時，則判予土地所有人、管理人或使用人，應盡維護管理義務，如限期未清理改善者，可罰款1,200至6,000元。

台東縣環保局表示，近年來受理民眾陳情此類案件就達141件，其中2件限期未改善開罰，各祭出1,200元，呼籲民眾發揮公德心，不要隨意棄置廢棄物到別人土地，更要提醒土地所有人、管理人或使用人善盡維護管理責任，可加設圍籬、圍牆等防範遭人闖入棄置廢棄物，共同維護環境整潔衛生與市容環境品質。

環保局指出，空地遭人棄置廢棄物容易造成環境髒亂、蚊蟲與蒼蠅孳生及老鼠出沒的問題，影響環境衛生及市容景觀，為能改善及提升環境品質，除了環保局依據廢棄物清理法相關規定執行公權力，也要提醒土地所有人、管理人或使用人定期巡視維護，並做適當圍籬、圍牆等設施，防止他人闖入棄置廢棄物。

環保局呼籲大家一起維護環境整潔，一起監督守護我們的環境，如發現有人隨意棄置廢棄物，亦可拍照、錄影蒐證提出檢舉，撥打24小時免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或透過公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報等方式報案。