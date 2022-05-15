台東縣政府整備足夠防疫物資　公私協力共同守護縣民健康





▲台東縣防疫，公私協力共同守護。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國內COVID-19疫情仍在升高，台東有住宿型養護機構工作人員及住民染疫，台東縣政府表示，縣內各社會福利機構平時均依照「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及「衛生福利機構與榮譽國民之家因應COVID-19訪客管理作業原則」等各項規定辦理防疫相關措施，自4月14日起禁止探訪至5月31日止。為落實防疫措施，各項防疫物資都預先整備，啟動疫情應變作為，降低疫情災害。

縣長饒慶鈴表示，平時即配合指揮中心發放防疫物資，針對專業服務人力、公共安全、修繕、設備等項目，鼓勵各財團法人機構提出補助申請。另外，針對各項緊急災害，建立即時應變窗口。同時，也依指揮中心公告，提供防疫指引及建議給各機構。

針對住宿型養護機構染疫，在縣府相關各局處機關合作下，第一時間提供活動、管制、採檢等各項建議、建立機構內人員清單；特別感謝馬偕醫院迅速組成檢驗團隊進場為機構全體人員進行採檢、聖母醫院持續提供後續定期採檢服務、各專責醫院共同分擔重任，將有需要的住民分流送醫及協助診療用藥等事宜，以及縣內專責醫院，包括東基、部東、馬偕及榮院，一起協助機構降載，以維持機構的照顧服務品質及住民健康。

社會處長陳淑蘭指出，針對機構發生COVID19事件，依平時已建立緊急聯繫窗口，於事件發生第一時間機構立刻向社衛政窗口通報，隨時掌握即時資訊。社衛政也立即橫向連結，由衛生局提供快篩劑、隔離衣等物資，並連結疫情指揮中心防疫師，由社衛政主管人員偕同防疫師進場針對隔離措施、照護人力、醫療分流等提供專業輔導建議。

台東縣政府輔導及協助各機構因應疫情都需整備1個月的防疫物資，針對此次疫情升溫也緊急由社衛政提供機構總計350劑快篩劑、200套N95、200套防水隔離衣，並持續辦理防疫物資購置、向中央爭取供貨數量；另針對服務特性，將配合中央配給，提供一般醫用防疫口罩2,500片給各老人福利機構。

台東縣政府感謝各方善心人士力挺及捐贈、機構配合各項防疫政策及疫情應變作為，在公私協力下，共度疫情難關。