富山漁業資源保育區污水管線接管　杉原灣放流2.4萬尾魚苗

▲杉原灣今再放流2.4萬尾魚苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府，為優化富山漁業資源保育區水質，完成周圍共17戶商家污水管線接管，工程於14日完工，並進行2萬4千尾嘉鱲魚苗放流活動。

縣長饒慶鈴表示，此次工程為2005年劃設保育區後的首例污水接管，未來周遭生活廢污水都將過濾處理後再排放，讓杉原海灣能更潔淨，具有生態及永續性指標，同時進行魚苗放流，是為維護海洋資源盡一份心力。

饒慶鈴提到，富山漁業資源保育區近幾年是台東必玩景點，年遊客量近40萬人，恐造成公共衛生及廢水等問題，因此縣府積極推動「富山漁業資源保育區水與環境改善工程」，投入約1500萬元經費，進行富山保育區公有污水管線接管、公共廁所整建、遊園木棧平台修繕等工程，近日為保育區內全數共17戶商家完成污水接管，共達520公尺，使廢汙水經處理後再排放，解決保育區水質問題及維護海洋環境。

同時為保育及永續利用海洋生態系，台東是全國唯一簽署SDGs14「海洋生態系」縣市，縣府除每年定期召募潛水員協助清理海底垃圾，成立3組淨海聯盟，包括漁船為主的環保艦隊、潛水員為主的潛海戰將，及由民眾、社區居民組成的海洋巡守隊，以維護海洋資源永續發展為目標，也加強取締污染海域行為，並呼籲遊客配合避免使用化學防曬乳。