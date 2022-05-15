全國首創　台東開設「遠距教學設備架設工作坊」快速上手

▲台東開設「遠距教學設備架設工作坊」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

面對嚴峻疫情及教育新型態來臨，台東縣政府超前部署並領先全國，教育處於5月14日首創開設「遠距混成教學基本設備架設工作坊」，提供現場教師基礎又實用的教學模組，報名相當踴躍，獲各界好評。教育處表示，預計5月28日與6月11日將再安排2場次，評估目前疫情發展，台東縣政府教育處將危機視為轉機，後續也將規劃出線上教育研習，隨時做好因應。

自去年因疫情518停課後，教育處立即啟動與台灣師範大學合作跨校遠距教學，這次的工作坊藉由台東縣合作學校混成教學成功的案例分析，讓參加的教師更有畫面，強調任何行動載具(桌電、筆電、平板、手機等)都可支持現場教學。

教育處長林政宏表示，疫情發生至今，校長帶領教師以混成教學成功面對疫情挑戰，教育處課程與教學團隊作為學校支持的後盾，共同守護學子學習。

教育處指出，這次工作坊的開設，與師大教育創新與研究中心合作，是全國首創。工作坊強調混成教學現場，掌握教師與學生彼此在實體與線上的交流互動，及網路流量與現場教師在班級教室內可用的各類型行動載具，進行評估。尤其資訊設備是輔助班級課堂教學流暢的重點之一，特別將如何善用常用會議平台(如googlemeet)，以教室內現有的行動載具(包含桌電、筆電、平板等)，再搭配輔助性隨手可得的軟體，配搭出易學好用的教學模組，透過手把手，透過台東縣國教輔導團核心教師引導學員實際操作體驗，同時也提供線下支持性社群，希望將工作坊經驗延續到班級內課堂。