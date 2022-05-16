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iPhone被偷要員工賠非頭一遭　順發開嗆：哪個通路無需賠償

▲順發3C東海店4支iPhone遭竊，過程全都被監視器拍下。（圖／民眾提供）

▲順發3C東海店4支iPhone遭竊，過程全都被監視器拍下。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

知名賣場「順發3C」東海店一名蔡姓員工日前在臉書爆料，值班時遭偷走展售櫃內4支iPhone 13，損失近14萬元，總公司明知是慣竊所為，卻仍以「蔡男未鎖櫃有疏失」為由，要求他賠償3萬元。貼文一出，網友反應正反兩極，有人認為順發要求員工賠償違反《勞基法》，但也有人懷疑是內神通外鬼。對此，順發貼出15點公告並直接公布員工全名，反嗆網友「有哪個通路鎖櫃商品被竊無需賠償？歡迎提供順發參考與學習。」

順發3C發言人褚雋鵬表示，商品有分「鎖櫃」跟「非鎖櫃」，鎖櫃是高價商品，非鎖櫃的例如滑鼠、鍵盤，被偷一定不會要員工賠償。鎖櫃商品被偷，全台順發只有蔡姓員工發生這種事。

但此說法遭蔡男打臉，蔡男表示，在東海店遭竊前一周，今年2月11日新竹店也發生過同樣情形，當時當班人員休息抽菸，竊賊趁四下無人偷取4隻iPhone ，金額約15萬元，案發後公司也要求該名員工簽署薪資代扣賠償同意書，但員工拒絕，公司疑因此將他從正職員工降成工讀生，目前雖還在原店上班，但一個月只有8天班。

此外，蔡男也提到，他在東海分店工作10年，前8年都未被要求鎖櫃，直至去年初，發生國中生偷手機後，店長開始要求鎖櫃，但在去年8、9月，有新進員工進來時，就又不用鎖櫃。

▲順發3C東海店4支iPhone遭竊，過程全都被監視器拍下。（圖／民眾提供）

▲網友質疑順發要求員工賠償失竊商品不合理，總公司在官網貼出15點聲明。（圖／翻攝順發官網）

順發在公告中指出，蔡男稱「櫃子是分店主管說不用上鎖的」、「鑰匙的部分是掛在櫃子後方的牆上，無需負保管責任，員工可自由拿取。」以及「當時顧客人數眾多」等皆非事實。此外，這次遺失商品價值約14萬元，都是鎖櫃之貴重商品，員工本該負保管責任，「公司基於體恤員工辛勞，僅以分擔部分損失金額3萬元且可分10期之給付方式進行協議。」

順發也認同網友留言，認為案件「有貓膩」，還提到「公司內部多位同仁的反應『為什麼櫃子不鎖好，而且如果不賠償，那以後就叫外面的人來偷就好了。』」、「多位網友留言指責順發協商部分的損失賠償責任不合理，試問有哪個通路鎖櫃商品被竊無需賠償？歡迎提供順發參考與學習。」

面對順發15點聲明，《量販解密》作者何默真不禁搖頭，直言在處理有爭議的案件，面對大眾不應將法律放在最前面，順發的15點聲明將員工全名打出，已經不妥，且員工說法跟總公司有明顯落差，但順發皆以蔡姓員工有錯為出發。何默真也質疑，「損失14萬，員工要賠3萬元比例怎麼來」、「該店店長是否也要負連帶責任」，認為這15點聲明不僅未將網友疑惑解開，反而讓順發更受爭議。

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