AirDrop惡作劇恐惹禍！傳假消息、不雅照已觸法　「兩招」自保免於騷擾

▲AirDrop讓蘋果用戶可以輕鬆跨平台傳輸。（示意圖／pexels）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果iPhone內建的「AirDrop」功能，是不少蘋果使用者分享檔案或照片最常用的方式，不只方便，還可以跨蘋果裝置傳輸，速度更是比傳統藍牙更快，不過，這項功能卻也可能變成一個騷擾的途徑，甚至是被拿來刻意傳播令人不安的照片圖文，在國外甚至還傳出，有年輕人在飛機起飛前，故意亂傳飛機失事照，想惡作劇來引起恐慌，最後遭到判刑。

根據外媒路透社報導，有9名以色列年輕人，日前在以色列古里安國際機場，在一架飛往土耳其的客機起飛前，用「AirDrop」向同機旅客傳送空難失事照，照片傳出後，也立刻引起不少乘客的恐慌，甚至認為這是恐嚇或恐怖攻擊訊息。

而機長當下也為了安全考量，立刻停飛並報警處理，而在警方調查後，發現這些照片來源就是機上的9名以色列年輕人，不過他們只是為了惡作劇，並非想進行恐怖攻擊。

但由於傳出的照片引來恐慌，不只無故散播不實消息，甚至還可能造成飛安疑慮，警方指出，如果散播假消息罪名成立，這9名以色列年輕人，將可能面臨最高2年的有期徒刑，或是10萬元的罰鍰。

不只國外，其實各地都有傳出有心人士利用「AirDrop」的功能，向陌生人發送圖片，儘管部分使用者只是好玩，或分享一些可愛的貓狗照片或梗圖，卻也有人故意在公車或捷運上刻意傳送不雅照，意圖騷擾，造成其他人不適。

如果民眾想避免在外被陌生人亂傳檔案騷擾，建議可以在不需要使用「AirDrop」功能時，將其關閉，或者也可以保持開啟狀態，但在設定內勾選「僅限聯絡人」，這樣就可以阻擋陌生人亂傳東西。

假若忘記關閉，被陌生人傳送檔案時，也記得按拒收，以免收到不明檔案，避免被騷擾的風險，或是收到夾帶病毒的陌生檔案。

