未來5年iPhone變化一次看！　今年雙挖孔、最快2026年真全螢幕

▲未來iPhone可望實現真全螢幕。（示意圖／記者吳珍儀攝）



記者廖婕妤／綜合報導

蘋果計畫在未來的5年內，會陸續發布具有雙挖孔、螢幕下Face ID及螢幕下鏡頭的全新iPhone，預計最快在2026年實現「真全螢幕」，而今年將推出的iPhone 14 Pro系列，螢幕尺寸會比之前更大。

▲未來5年iPhone預測。（圖／翻攝自notebookcheck）



據外媒《NotebookCheck》報導，市場研究機構DSCC執行長Ross Young預測，今年iPhone 14標準版系列會維持「瀏海」設計，iPhone 14 Pro系列將採用「圓形+膠囊狀」雙挖孔螢幕，且由於邊框變窄，iPhone 14 Pro會是6.12吋，iPhone 14 Pro Max則是6.69吋。

Ross Young指出，2023年推出的iPhone 15全系列都會採用「圓形+膠囊狀」雙挖孔螢幕；蘋果將在2024年開始採用螢幕下Face ID，iPhone 16標準版仍是雙挖孔，但iPhone 16 Pro系列將只剩圓形挖孔，並採用螢幕下Face ID。

到2025年，iPhone 17全系列都將只剩1個圓孔，並搭載螢幕下Face ID；至於完全沒有挖孔要等到2026年，iPhone 18 Pro系列將搭載「螢幕下Face ID及+螢幕下鏡頭」，實現真全螢幕，但iPhone 18標準版仍會有1個圓孔。