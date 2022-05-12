　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

未來5年iPhone變化一次看！　今年雙挖孔、最快2026年真全螢幕

▲蘋果,iPhone 13 Pro Max,蘋果直營店。（圖／記者吳珍儀攝）

▲未來iPhone可望實現真全螢幕。（示意圖／記者吳珍儀攝）

記者廖婕妤／綜合報導

蘋果計畫在未來的5年內，會陸續發布具有雙挖孔、螢幕下Face ID及螢幕下鏡頭的全新iPhone，預計最快在2026年實現「真全螢幕」，而今年將推出的iPhone 14 Pro系列，螢幕尺寸會比之前更大。

▲未來5年iPhone預測。（圖／翻攝自notebookcheck）

▲未來5年iPhone預測。（圖／翻攝自notebookcheck）

據外媒《NotebookCheck》報導，市場研究機構DSCC執行長Ross Young預測，今年iPhone 14標準版系列會維持「瀏海」設計，iPhone 14 Pro系列將採用「圓形+膠囊狀」雙挖孔螢幕，且由於邊框變窄，iPhone 14 Pro會是6.12吋，iPhone 14 Pro Max則是6.69吋。

Ross Young指出，2023年推出的iPhone 15全系列都會採用「圓形+膠囊狀」雙挖孔螢幕；蘋果將在2024年開始採用螢幕下Face ID，iPhone 16標準版仍是雙挖孔，但iPhone 16 Pro系列將只剩圓形挖孔，並採用螢幕下Face ID。

到2025年，iPhone 17全系列都將只剩1個圓孔，並搭載螢幕下Face ID；至於完全沒有挖孔要等到2026年，iPhone 18 Pro系列將搭載「螢幕下Face ID及+螢幕下鏡頭」，實現真全螢幕，但iPhone 18標準版仍會有1個圓孔。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
三重男不爽前女友結新歡　貼身狂轟5槍畫面曝
快訊／戴資穎苦戰3局不敵球后山口茜！
快訊／喀麥隆重大空難！　傳機上乘客全數喪命
金剛「一有脾氣就不溝通」小嫻累了！　他：頻率本不同
女星罹胃癌末期！憂「只剩3到6個月生命」揭病況：害怕到呼吸困
1張圖看出「台灣現在最大弱點」！　醫求：不要再拖了
重慶機場客機衝出跑道起火冒黑煙！　機上122人幸運逃生
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

未來5年iPhone變化一次看！　今年雙挖孔、最快2026年真全螢幕

Android 13、新手機手錶同步亮相！Google開發者大會重點一次看

臉書「周邊的朋友」將走入歷史　官方曝原因！還有3功能將陸續停用

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

一鍵高畫質直播　SONY 旗艦新機Xperia 1 IV正式發布

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

時代的眼淚！蘋果宣布停產iPod touch 7　20年經典將走入歷史

告別吃電怪獸！實測數據大公開　連待機都在省電的空調

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

25歲女警恍神...連撞路邊3車　「總價400萬元↑」薪水不夠賠

未來5年iPhone變化一次看！　今年雙挖孔、最快2026年真全螢幕

Android 13、新手機手錶同步亮相！Google開發者大會重點一次看

臉書「周邊的朋友」將走入歷史　官方曝原因！還有3功能將陸續停用

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

一鍵高畫質直播　SONY 旗艦新機Xperia 1 IV正式發布

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

時代的眼淚！蘋果宣布停產iPod touch 7　20年經典將走入歷史

告別吃電怪獸！實測數據大公開　連待機都在省電的空調

中永和深夜突停電　夜貓子怒：這次哪隻小動物要背鍋？

最後一話的後續將登場！動畫黑馬《奇巧計程車》電影版8月全台首映

解密遼寧艦連8天超百次起降戰機　石宏：極限考驗完整作戰能力

快訊／藍委爆：唾液快篩「禁2歲以下使用」　衛福部竟拿掉警語

葉耀元／不對稱戰力重創俄軍　台嚇阻共軍應做這3事

近距離開槍畫面曝！不爽前女友結新歡　三重醋男貼身狂轟5槍

小兄妹打完莫德納頭痛想吐　台中今9童請疫苗假未到校

超跑男代操股票吸金5億落跑...百人排隊提告　70人完成報案

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

3C家電熱門新聞

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

臉書周邊的朋友將走入歷史　還有3功能將停用

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

Android 13、新手機手錶同步亮相！Google開發者大會重點一次看

iPhone 14 Pro Max 3D打印圖曝光！　移除瀏海「螢幕比有望提升」

實測數據大公開　連待機都在省電

未來5年iPhone變化一次看！　今年雙挖孔、最快2026年真全螢幕

時代的眼淚！蘋果宣布停產iPod touch 7　20年經典將走入歷史

深紫色更優雅　iPhone 14系列新色影片曝光　

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

一鍵高畫質直播　SONY 旗艦新機Xperia 1 IV正式發布

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

更多熱門

相關新聞

騙少女拍裸照就送手機　19歲男下場曝

騙少女拍裸照就送手機　19歲男下場曝

嘉義一名19歲黃姓男子用假的FB帳號，拐騙14歲少女小花（化名），稱若能提供1張自拍照，就送一台全新iPhone，少女信以為真照做，黃男竟持續以同樣手法要求少女拍攝多張裸照，更威脅少女同學小琪（化名）提供自己裸照，才願意刪除小花裸照，小琪不予理睬，告知校方，整件事情才曝光。嘉義地院依以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，判黃男4年徒刑。

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

真全螢幕iPhone快來了！　蘋果「螢幕下Touch ID」技術通過

iPhone必學的5個小技巧！

iPhone必學的5個小技巧！

調查：安卓比蘋果用戶開車更安全

調查：安卓比蘋果用戶開車更安全

蘋果爆大量「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

蘋果爆大量「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

關鍵字：

iPhone

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

金剛直播淚崩認分手小嫻！　「變回朋友」曝原因

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面