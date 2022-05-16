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社會 社會焦點 保障人權

手機遭竊順發3C要求賠償　逼走10年資深員工！律師：公司已違法

▲寸姓男子（紅圈）趁著蔡姓員工（藍圈）替客人結帳時，偷走手機展示櫃內4支iPhone 13。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

蔡姓男子於知名賣場「順發3C」東海店工作10年，今年2月間遭顧客趁隙偷走手機展售櫃內的4支iPhone 13，被害金額約14萬元，被公司要求簽署薪資代扣償同意書賠償，蔡男認為不合理拒簽；事後公司又以「疏失未鎖櫃、不願承擔損失責任」，將蔡男調到車程半小時距離遠的分店，蔡男大感無奈，最後自請離職。

蔡男提供監視器畫面，他表示，事發的2月19日下午1時許只有他一個人顧店，店長在2樓用餐，竊嫌一開始假藉購買春酒禮品名義，要買9支iPhone 13手機，並詢問買手機是否有送贈品，他遂轉向另一邊的櫃子尋找贈品、背對著竊嫌，當他將贈品拿到收銀台，剛好有另一位顧客要結帳，此時竊嫌稱要再看一下其他商品，要他先忙其他顧客，未料竊嫌卻趁機從櫃內偷走了4支庫存手機。

蔡男指出，竊嫌得手後還欲刷卡購買起初的9支iPhone，但因店長從監視器觀察，懷疑竊嫌是曾在其他分店盜刷信用卡的顧客，便要他提高警覺，打電話向銀行確認；經查，確認信用卡不是竊嫌所有，他遂全數退刷，而竊嫌也隨即離去，直到當晚清查商品時，才發現有4支手機遭竊，就立刻報警處理。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲蔡姓員工今出面受訪。（圖／民眾提供）

蔡男說，事後高雄總公司以商品遺失需庫存調整為由，要求他簽署薪資代扣償同意書，以賠償商品遭竊損失金額，要他與店長賠償一半損失約6萬元，1人3萬；蔡男認為，店長曾交代手機櫃不用上鎖，而相關損失費用應向已落網的竊嫌求償，不應是由員工賠償，拒絕簽同意書。

蔡男表示，他在臉書社團《爆料公社》將事發原委PO文，卻引來公司藉故將他調到離東海店2、30公里遠的豐原分店任職，認為再待下去也沒有意義，心灰意冷之下於5月9日簽下自願離職書。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲該店手機展示櫃目前已經上鎖。（圖／民眾提供）

對此，順發發出聲明回應，iPhone手機屬貴重商品，也是本公司規定的鎖櫃商品，陳列於需上鎖之玻璃展櫃；蔡男所稱的「櫃子是分店主管說不用上鎖，我小員工只能聽命行事，鑰匙的部分是掛在櫃子後方的牆上，無需負保管責任，員工可自由拿取」，為蔡男的卸責之詞，實情為蔡離開玻璃展櫃時並未上鎖，以致竊賊有機可趁。

另外， 本次遺失商品價值約14萬元，且為鎖櫃之貴重商品，員工本該負保管責任，公司基於體恤員工辛勞，僅以分擔部分損失金額3萬元且可分10期之給付方式進行協議，若警方順利破案，公司順利取回損失金額，也會依賠償比例退還相關人員。

順發表示，門市服務人員就如同公司的眼睛，負商品保管之責，此案若依蔡男訴求，鎖櫃商品被竊無需承擔任何責任，日後該如何管理賣場商品與人員？蔡男因鎖櫃商品不落實上鎖而不願承擔損失責任，顯已不適任門市銷售服務，本公司將其調動職務為倉儲人員，以避免再度發生類似案件。

律師洪家駿表示，公司的做法形同「扣薪資抵債」，此舉已經違反《勞基法》規定，也提到員工可不簽該同意書，若員工真有過失，也應該收到全額薪資後再拿錢出來賠償給公司。

洪家駿指出，依照《勞基法》第22條規定，「工資應全額直接給付勞工」；26條規「雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用」，手機遺失肇因還需要調查，合理作法應該是員工與公司調解，若員工有過失，領到全額薪資後，才就雙方協議內容賠償，而非「扣薪資抵債」。

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