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南加州教堂槍擊「槍手是台裔」　駐洛杉磯辦事處：1死5傷全為台僑

▲▼美國南加州台灣教會「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）發生槍擊案，至少1死5傷，其中4人重傷，受害者皆為台灣人。（圖／路透）

▲美國南加州一間教堂15日午後爆發槍擊案，造成至少1人喪生、5人受傷。（圖／路透）

中央社台北16日電

美國南加州一間教堂美西時間15日發生涉及台僑的槍擊案，地點在當地的退休老人社區附近。駐洛杉磯辦事處指出，1人當場死亡，受傷的5人有4人為重傷，這6人都是台灣僑民。

駐洛杉磯辦事處副處長林暉程在電話訪問中告訴中央社，南加州警方15日下午約1時26分接獲通報發生槍擊案，60多歲台裔槍手對一群正在台灣教會活動的教徒開槍，造成1人當場死亡，另有4人重傷、1輕傷，案發後，傷者被送往當地3家醫院。

槍擊地點在加州橘郡（Orange County）城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church），附近是退休社區，駐洛辦事處第一時間代表政府、外交部向家屬表達哀悼，透過台籍醫師、當地僑胞、急難救助協會前往醫院提供翻譯和必要協助。

橘郡警方在案發後召開記者會表示，已逮捕拘留一名嫌犯，發現與槍擊案有關的武器。副警長海洛克（Jeff Hallock）說，槍擊案發生時，教堂內的教徒表現英勇，如果不是他們迅速行動回應，可能會有更多傷亡。

警方公佈槍傷的5人，包括66歲、92歲、82歲和75歲台裔男性，及一名86歲女性。

海洛克提到，教堂內有30到40人聚會，案發時，其中一人用延長線綁住槍手、沒收武器，警方在現場找到兩把手槍。

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