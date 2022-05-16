大圳之路漫漫走　山海圳國家綠道健走活動開始報名

▲台南市長黃偉哲邀民眾，踴躍報名山海圳國家綠道健走活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為宣傳台南市山海圳國家綠道之美，市府將於6月11日（星期6）上午在官田區舉辦「大圳之路漫漫走-山海圳國家綠道健走活動」，路線行經官田溪渡槽、渡子頭溪渡槽、曾文溪渡槽，往返約8公里，市長黃偉哲邀請大家來體驗綠道風光，認識水利文化資產。

市長黃偉哲表示，山海圳國家綠道為民間倡議、政府響應所促成之長距離步道，路線橫跨臺南市、嘉義縣兩縣市，從台江至玉山，全程177公里，由自行車道、公路、產業道路、山徑串聯而成，林務局將山海圳國家依區域特色規劃四大主題路段「內海之路」、「大圳之路」、「原鄉之路」、「聖山之路」，民眾可選擇徒步、單車、公車與遊艇等方式，挑選喜歡的路段體驗綠道之美。

農業局長李建裕指出，山海圳國家綠道在臺南境內，行經安南區、新市區、善化區、官田區、六甲區、東山區、楠西區等行政區，沿途富含不同產業景觀、歷史文化、多元族群及自然生態，值得大家去探索。這次活動選擇「大圳之路」其中一段，帶領大家循水圳軌跡脈絡，認識3大渡槽及嘉南大圳水利建設，如何讓嘉南平原成為富饒之地、魚米之鄉。

農業局保育科科長朱健明表示，健走活動名額上限500人，報名自即日起至5月30日或額滿為止，報名費用250元(含帽子、散策、紀念勳章、完走證明、旅遊平保險、物資郵資、補給美食)，採網路報名https://www.beclass.com/rid=26489f8625029792a227。另若完成指定任務，可獲得免費參加健走活動資格，名額有限，請關注農業局「南得極品」FB粉絲專頁消息發布。